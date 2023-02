Piazzola Live Festival, Drusilla Foer “Eleganzissima” con all'anfiteatro Camerini

Drusilla Foer ritorna in scena nell’estate del 2023 ancora una volta con il suo recital in divenire, Eleganzissima, ormai un format di culto in continua trasformazione e farà tappa il 5 luglio a Piazzola sul Brenta (PD) nell'incantevole cornice dell'Anfiteatro Camerini durante il Piazzola Live Festival!

I biglietti sono disponibili su Ticketmaster e in tutti i circuiti autorizzati.

Un successo clamoroso e consolidato già da qualche stagione, ma mai uguale a sé stesso, Eleganzissima è un viaggio fra gli aneddoti tratti dalla vita sorprendente di Madame Foer, vissuta fra l’Italia, Cuba, l’America e l’Europa, e costellata di incontri e grandi amicizie con persone fuori dal comune e personaggi famosi, fra il reale e il verosimile. Un recital, ricco di musica e canzoni dal vivo, fra racconti confidenziali e unici e ricordi eccezionali e dal valore universale. Il pubblico si trova coinvolto in un viaggio nella realtà poco ordinaria di un personaggio realmente straordinario, in un'alternanza di momenti che strappano la risata e altri dall'intensità commovente. In scena con Madame Foer, autrice e interprete di Eleganzissima, i suoi musicisti, Loris Di Leo al piano e Nico Gori al sax e clarinetto, ai quali si unisce in alcuni momenti alla chitarra classica il suo leggendario manager e produttore Franco Godi, che cura anche la direzione artistica dello spettacolo e lo produce con la sua Best Sound.

Un nuovo grande nome, dopo i concerti già annunciati di Placebo e Porcupine Tree, va ad inserirsi quindi nel cartellone del Piazzola Live Festival, la rassegna che dopo 7 anni di stop renderà i grandi spettacoli dal vivo nuovamente protagonisti all'Anfiteatro Camerini di Piazzola sul Brenta nel padovano, grazie a Zed!

Drusilla Foer

5 luglio 2023 - ore 21.15

Piazzola live festival

Anfiteatro Camerini - Piazzola sul Brenta (PD)

Biglietti in vendita su www.ticketmaster.it e in tutti i circuiti autorizzati

Drusilla Foer

Drusilla Foer, cantante, attrice e autrice, è da tempo un'icona di stile. Frequenta con successo teatro, radio, televisione e cinema, diventando in breve una star di culto anche sul web, con oltre 800.000 follower attivi su Instagram, 900.000 su Facebook e 70.000 su Youtube. Personaggio irriverente e antiborghese, si presta spesso a sostegno di cause sociali importanti. Posa per fotografi, stilisti e artisti di prestigio internazionale. Fra le varie esperienze televisive è stata giudice di Strafactor, talent nel talent di X Factor, poi editorialista a Matrix Chiambretti su Canale 5, ospite fissa a CR4 La Repubblica delle Donnein prima serata su Rete 4 e in Ciao Maschio in seconda serata su Rai 1, prima di arrivare alla popolarità estrema in quanto co-conduttrice insieme ad Amadeus del Festival di Sanremo 2022. In maggio 2022 presenta con Carlo Conti la 67° edizione dei David di Donatello, il premio cinematografico italiano, in diretta su Rai 1. Il 20 giugno 2022 viene insignita del Nastro D’Argento per il cameo nel film Sempre più Bello. Nuovi progetti la attendono per tutto il 2023 nella musica, in teatro e in televisione.

