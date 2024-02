Due appuntamenti all’università per ricordare Walter Maccato, Francesco De Ponte e Antonio Bezze

Prezzo non disponibile

Venerdì 5 marzo 1999: sette colpi, cinque a segno, un morto a terra e due feriti gravi che moriranno dopo anni di agonia. Mariano Molon, tecnico in prova da poco più di un anno, arriva armato di pistola durante una riunione sul suo “caso” nell’Istituto di Fisica Meccanica dell’Ateneo e apre il fuoco contro i presenti. Sono tre le vittime della strage: Walter Maccato, Sindacalista della CGIL e rappresentante dei tecnici nel consiglio di Dipartimento muore sul colpo, il Direttore del dipartimento Francesco De Ponte, rimasto gravemente colpito alla testa, si spegnerà dopo sei anni di coma, e il Responsabile di laboratorio Antonio Bezze che morirà dopo sette anni. Il Vicedirettore Cesare Bonacina, solo sfiorato dai proiettili, resta l’unico testimone dell’accaduto.

Venerdì 1 marzo 2024 alle 9.30 nella Sala DEI/G 318 (terzo piano) del Dipartimento di Ingegneria Industriale in Via Gradenigo 6/A si terrà la Conferenza Transizione energetica e giustizia climatica. Trend, risorse private, pubbliche, sfide e possibili successi. Interverranno docenti dell’Università di Padova, esperti in materie scientifiche ed economico/finanziarie, e del contesto sociale e sindacale.

Sempre venerdì alle 21 nella Sala dei Giganti al Palazzo Liviano in Piazza Capitaniato, si tiene il concerto “Gli anni del tempo matto. Canto per un pianeta in prestito” con Erica Boschiero (voce e chitarra), Sergio Marchesini (fisarmonica e pianoforte) Vasco Mirandola (voce narrante).

Le canzoni di Erica Boschiero, le musiche di Sergio Marchesini, i racconti di Stefano Benni, Dino Buzzati, le poesie di Mariangela Gualtieri, Gianni Rodari, Andrea Zanzotto, Vasco Mirandola, e il supporto scientifico di Telmo Pievani, offrono una occasione di riflessione sull’allarme ambientale con leggerezza, ironia, passione.

I due eventi saranno sostenuti attraverso contributi volontari che, al netto delle spese, saranno destinati alle attività di ActionAid .

https://ilbolive.unipd.it/it/event/due-iniziative-ricordo-antonio-bezze-francesco-de

