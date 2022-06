Due spettacoli al Centro "Il Borgo" alla Mandria

Giovedì 23 giugno, l'Associazione Tempi e Ritmi propone due momenti di spettacolo, ad ingresso libero, al Centro "Il Borgo" alla Mandria , nella piazzetta interna (via Romana Aponense 116/via Toblino). Si tratta di uno specifico progetto di animazione del territorio Armistizio-Mandria- Voltabrusegana ("Ricominciamo da qui! 5A") che è risultato aggiudicatario del bando "Vivi il Quartiere 2022" del Comune di Padova.

Alle 18

Alle ore 18 per i bambini "Cartoon Mascotte Dance Show" con Monik, cantante delle sigle dei cartoni animati, le mascotte giganti dei personaggi dei cartoons (Minion, Topolino, Minnie...) e animazione.

Alle 21.15

Alle ore 21.15, per gli adulti, lo spettacolo della compagnia Teatro Laterale "La rotta dello Stocco", narrazioni e musica. Sul palco Paolo Caporello (voce narrante, oltre che regia) Paolo Agostini (chitarra, mandolino, percussioni) Guido Rigatti (violoncello, chitarra, voce) Luisa Ereno (canto) Walter Lucherini (fisarmonica). Trae spunto dai diari di Piero Querini, mercante veneziano che a metà del 1400, cercando fortune commerciali in quel delle Fiandre, partì dal Mar Egeo ma naufragò tragicamente alle Isole Lofoten (Norvegia), ancor oggi i luogo dei produttori principali dello stoccafisso. Lì Querini conobbe lo "stockfiss" con il singolare metodo di conservazione del merluzzo che nutriva gli abitanti nel lungo inverno. Il mercante veneziano, creduto oramai morto, tornò a casa dopo un lungo viaggio per mare e per terra e portò a Venezia il nuovo curioso alimento.

La lettura attoriale di alcune significative pagine tratte dai diari dei protagonisti sarà alternata a canzoni tipiche delle varie località toccate nell'itinerario di Querini: Creta, Spagna, Portogallo, Bretagna, Scozia, Irlanda, Norvegia. E poi il Mediterraneo italiano: Genova, Roma, Napoli, la Puglia, l’Adriatico, e, finalmente, Venezia.

Info 351.6607652 info@tempieritmi.it

Info web

https://www.musicaespettacolo.it/

https://www.facebook.com/tempieritimi/