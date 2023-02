Duo De Ascaniis in concerto all'Auditorium G. Paolo II

Domenica 19 febbraio alle ore 17 presso l'Auditorium Giovanni Paolo II di Piove di Sacco, si svolgerà un concerto per violino e pianoforte che vede protagonisti due grandi musicisti padovani, i fratelli Sara e Davide De Ascaniis. Entrambi dalle carriere sfavillanti, presenteranno al pubblico un programma dove sarà il virtuosismo del violino a fare da padrone. Il concerto è ad ingresso libero, fino ad esaurimento posti.

Per informazioni:

mail: segreteria@orchestragiovaniledellasaccisica.org

tel. 338 9420084

Curriculum e programma:

Sara De Ascaniis - Fin dal suo debutto come solista con orchestra e dalle prime vittorie di concorsi pianistici all’eta di nove anni, si esibisce in Italia e all’estero suonando in sale prestigiose quali la Fenice di Venezia, il Teatro Bibiena di Mantova, la Wiener Saal di Salisburgo, il Bing Theatre di Los Angeles e la Tanna Schulich Hall di Montrèal. Diplomata con 10, lode e menzione d’onore presso il Conservatorio di Vicenza sotto la guida di Antonio Rigobello, si è laureata nel 2014 con il massimo dei voti presso l’Universität Mozarteum di Salisburgo nella classe di Imre Rohmann, allievo del celebre Ferenc Rados. Il suo album “19th Century Piano Fantasies” pubblicato da Da Vinci Publishing e dedicato alle fantasie per pianoforte di Schumann, Chopin, Skrjabin e Bruckner ha ricevuto diverse brillanti recensioni ed è stato recentemente presentato all’interno della trasmissione “Primo Movimento” in onda su Rai Radio Tre.

Si dedica con passione all’insegnamento ed è docente alla Städtische Musikschule Joseph Schmidt a Berlino, oltre ad essere stata docente di pianoforte in diversi Conservatori italiani negli ultimi anni (“Cesare Pollini“ di Padova, “Luca Marenzio“ di Brescia e “Giuseppe Tartini“ di Trieste).

Davide De Ascaniis - “exquisite control“ — Baltimore Sun. Vincitore del premio AGIMUS di Roma, del Concorso Internazionale Szeryng in Messico, e del Grand Prix alla LISMA Foundation di New York, Davide ha al suo attivo concerti in tutto il mondo. Si è esibito accompagnato da orchestre sinfoniche dirette da importanti direttori del nostro tempo quali Masur, Krager, Chung, Rustioni, Stelluto nelle sale da concerto di Taiwan (Taipei Arena), Tokyo (Suntory Hall), Roma (Auditorium Parco della Musica, Palazzo del Quirinale), Venezia (Teatro La Fenice), Milano (Teatro dal Verme), Tel Aviv (Museum Recanati Auditorium), Salisburgo (Mozarteum), Los Angeles (Disney Hall), Monterrey (Auditorio San Pedro) ospite dei festival Orford in Canada, Bled in Slovenia, Nippon Foundation in Giappone, Trans-Siberian Art Festival in Russia, Festival Dino Ciani e Bologna Festival in Italia, Chelsea a New York, iPalpiti Festival in California, Keshet Eilon in Israele. Davide rimane uno dei pochissimi violinisti al mondo ad eseguire integralmente i 24 Capricci di Paganini in un’unica performance. Dal marzo 2022 Davide è docente di violino presso il Conservatorio “da Palestrina” di Cagliari.

Programma: