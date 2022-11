"Duparùn", in scena il teatro veneto al Piccolo

Venerdì 4 novembre alle ore 21.15 nuovo appuntamento sul palco del Piccolo Teatro di via Asolo (zona Paltana) per la rassegna di teatro veneto. In cartellone, in prima assoluta per la nostra città, il nuovo spettacolo della compagnia Estravagario Teatro di Verona, una delle più apprezzate della nostra regione: «Duparùn», ovvero la rilettura, con originale e libero adattamento ai giorni nostri, di un classico di Carlo Goldoni quale è “Il servitore di due padroni”.

Il nostro moderno Arlecchino, di nome Gianni, spinto dalla necessità di sopravvivere, accetta due lavori nascondendo ai suoi capi l’imbroglio. Ma anche lui viene coinvolto inconsapevolmente in un’altra messinscena dove una sorella si finge il fratello morto. Rischiando continuamente di farsi scoprire, Gianni inventa mille scuse per giustificare gli errori in cui inevitabilmente talvolta cade.

Comica e incalzante la commedia si fa forte dell’improvvisazione degli attori e della regia eclettica di Alberto Bronzato, che spiega: «Il genere è anche quello della stand-up comedy, ossia lo show umoristico nel quale il protagonista interagisce col pubblico e instaura una complicità».

Biglietti

Disponibili dal 15 settembre in prevendita (nei negozi e online su https://www.liveticket.it/piccoloteatropadova)

Interi 10 euro (+ dir. prev.)

ridotti (over 65 e studenti max 26 anni) 9 euro (+ dir. prev.)

associati e bambini 4-12 anni 8 euro (+ dir. prev.)

Apertura biglietteria ore 20.15

Info web

https://www.piccolo-padova.it/duparun/

Foto articolo da comunicato stampa e da https://www.piccolo-padova.it/duparun/