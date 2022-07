"E…State con Petrarca", tutti gli appuntamenti e l'omaggio al famoso poeta ad Arquà

Francesco Petrarca si spegne nella sua casa di Arquà nella notte tra il 18 e il 19 luglio del 1374, il 20 luglio avrebbe compiuto 70 anni, gli ultimi dei quali trascorsi in questo piccolo pittoresco borgo dei Colli Euganei che a lui deve il suo nome: Arquà Petrarca.

Il Comune di Arquà Petrarca con il Parco Letterario® Francesco Petrarca e dei Colli Euganei e la fondazione musicale Masiero e Centanin, in collaborazione con la Proloco e la Parrocchia locali, propone alcuni appuntamenti per celebrare queste significative date, ricordando l’importanza del Poeta per la sua opera, per l’influenza che ha avuto sugli scrittori di ogni epoca, ma anche per la sua presenza nei Colli Euganei, luoghi di ispirazione per molti artisti, tra passato e presente.

Programma

Venerdì 15 luglio 2022 ore 21.15

CONCERTO DELL’ ORCHESTRA DELLE VENEZIE

Direttore e Solista, Giovanni Angeleri.

Giardini di Villa Centanin,via degli Ulivi 12, Fondazione Masiero e Centanin

(in caso di maltempo il concerto si terrà alla Chiesa di Santa Maria Assunta di Arquà Petrarca)

Antonio VIVALDI “Le Quattro Stagioni”. Concerti per violino, archi e cembalo, da Il Cimento dell’Armonia e dell’Invenzione op.VII.

Ingresso gratuito, fino ad esaurimento posti. Per informazioni info@fondazionemusicale.it

Incontri d’ autore

Piazza Petrarca

(in caso di maltempo l’incontro si terrà alla Chiesa di Santa Maria Assunta di Arquà Petrarca)

Alla tomba del Poeta, Claudia Baldin, presidente del Parco Letterario® Francesco Petrarca e dei Colli Euganei presenta alcuni incontri con gli autori: Federico Maria Rivalta, Laura Petrarca, Francesca Favaro e Giulio Osto.

Incontri gratuiti, fino ad esaurimento posti. Per informazioni info@parcopetrarca.com

Sabato 16 luglio 2022 ore 20.45

I Colli Euganei nei libri gialli dello scrittore Federico Maria Rivalta.

Domenica 17 luglio 2022 ore 20.45

La scrittura come catarsi, da Petrarca ad oggi, nei libri dell’autrice Laura Petrarca.

Durante l’incontro verrà presentato anche un dipinto realizzato dalla École primaire publique “Louise Michel” di Noves, in Provenza e regalato alla comunità di Arquà Petrarca.

Mercoledì 20 luglio 2022 ore 20.45

Sui sentieri di Petrarca con l’ abate Barbieri. Dialogo con gli scrittori Francesca Favaro e Giulio Osto.

Al termine “Buon compleanno Petrarca”: nel giorno del compleanno del poeta, brindisi offerto dal Consorzio Vini dei Colli Euganei nell’ambito della “Serprino week end”

Un particolare ringraziamento alla Parrocchia di Arquà Petrarca per la disponibilità nell’ospitare gli eventi e alla Proloco per il sostegno organizzativo

Mostra internazionale “Matite in viaggio ad Arquà Petrarca. Viaggi nel mondo”, a cura di “Matite in viaggio”

Alla Foresteria Callegari, via Castello, nr 6

Mostra di carnet di viaggio da tutto il mondo, con uno speciale omaggio proprio al Borgo del Poeta e ai luoghi simbolo della sua presenza, come la casa, la tomba e l’Oratorio della Santissima Trinità, ma anche tanti scorci caratteristici

È visitabile dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Ingresso libero (per accedere chiedere all’Oratorio della Santissima Trinità)

Apertura oratorio della santissima Trinità

via Castello, nr 3

In questo Oratorio Francesco Petrarca si ritirava in preghiera, dopo aver partecipato alle assemblee cittadine nell’adiacente Loggia dei Vicari.

Questo scrigno di preziose opere d’arte è visitabile dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 12.30 e dalle 15 alle 19 (ultimo ingresso mezz’ora prima), ingresso a pagamento. Il biglietto si acquista alla Casa del Petrarca a euro 1.50, oppure euro 1,00 ridotto se si visita anche la casa del poeta.

Per informazioni foresteriacallegari@gmail.com

Con il patrocinio di: Comune di Padova, Parchi Letterari, Lions di Arquà Petrarca, Matite in viaggio, Consorzio dei Vini dei Colli Euganei, Consorzio Terme e Colli Marketing.

Info web

https://www.facebook.com/prolocoarquapetrarca/