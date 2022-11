Le aziende agricole del territorio presentano i loro prodotti, l'appuntamento con "Eccellenze in Ghetto"

Sù il sipario sulla prima edizione di “Eccellenze in Ghetto”, mostra-mercato agroalimentare a cura dell’associazione IlPadovaGhetto in collaborazione con l’assessorato alle attività produttive e al commercio del Comune di Padova, domenica 6 novembre dalle 9.30 alle 18 nella zona dell’Antico Ghetto di Padova.

Una trentina di aziende agricole del territorio presenteranno, tra via Soncin, via San Martino e Solferino, via dell’Arco e via dei Fabbri, varie primizie: vino, formaggi, verdure e frutta di stagione, confetture, olio, miele e carne. Nell’occasione le storiche botteghe del Ghetto, anch’esse delle vere e proprie eccellenze locali, rimarranno aperte per tutta la durata della manifestazione.

Fra le attività, alle 11 e alle 15 sono in programma delle visite guidate al Museo della Padova Ebraica e alla Sinagoga, con degustazione finale del tipico pane ebraico (il biglietto di ingresso costa 10 euro, prenotazione obbligatoria via mail, museo@padovaebraica.it, o al telefono, 049.661267).

«L’associazione IlPadovaGhetto è nata un anno fa dal desiderio di alcuni commercianti di promuovere questa particolare zona, la più pittoresca del centro – sottolinea il presidente del sodalizio, Valentina Bassan – L’obiettivo è far rivivere ai padovani queste strade seminascoste, oltre che ai turisti”. Portare i prodotti d’eccellenza in Ghetto, spiega la presidente, “significa, nel contempo, dare lustro al quartiere stesso. Qui sono presenti negozi di nicchia, che fondano la loro attività sull’elevata qualità. Così sarà per le primizie di alto pregio che verranno proposte dalle imprese agricole padovane e venete”. Non solo. Tutti gli operatori presenti forniranno dei preziosi consigli sulle modalità di utilizzo dei loro prodotti, molti dei quali di origine biologica. “Intendiamo far passare un messaggio ai cittadini – aggiunge Bassan – Nello specifico, li invitiamo ad avvicinarsi a ciò che è genuino, garantito e certificato. Ciò vale sia per i prodotti della terra che saranno in vetrina, che per i negozi del Ghetto, il cui denominatore comune è il made in Italy e l’originalità».

«Siamo al fianco di questo gruppo di negozianti che ha deciso di rimboccarsi le maniche per contribuire in misura significativa ad animare la zona del Ghetto – commenta l’assessore al commercio del Comune di Padova, Antonio Bressa - una delle più caratteristiche e suggestive di Padova. Le loro attività, si distinguono per particolarità e qualità dei prodotti, e per i servizi offerti”. “Con Eccellenze in Ghetto questa loro offerta si associa ai prodotti delle imprese agricole per aumentare l’attenzione e il flusso di persone nella zona, sulla scia del successo di altre iniziative come il Ghetto in Fiore».

Alle 10.30 di domenica 6 novembre, in Ghetto (nel cuore dell’evento), è previsto un punto stampa e il taglio del nastro. Saranno presenti Valentina Bassan e Antonio Bressa.

Foto articolo da comunicato stampa e da evento Facebook