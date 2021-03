Attiva tra Roma e Berlino Marta De Pascalis protagonista del nuovo appuntamento di Echo Chamber

Si prepara il nuovo appuntamento settimanale di “Echo Chamber”, il festival web di musica elettronica e sound art a cura del Centro d’Arte di Padova che coinvolge sound artist provenienti da varie aree sonore con la finalità di produrre musica originale utilizzando i contributi audiovideo del cartellone del primo lockdown “Musica da Camera”. Le creazioni vengono pubblicate ogni venerdì alle ore 18 sulla pagina Facebook (www.facebook.com/centrodarte.it), il canale Vimeo (www.vimeo.com/centrodarte) e il sito dell’associazione (www.centrodarte.it), dove poi rimangono fruibili in un archivio sempre disponibile.

Venerdì 5 marzo

Venerdì 5 marzo di potrà ascoltare il lavoro di Marta De Pascalis, compositrice attiva tra Roma e Berlino, la cui produzione, spesso riconducibile all’elettronica, utilizza l’improvvisazione su un sistema a nastro per dar vita a “mantra sonori” che sono il risultato di una sintesi tra analogico e digitale: l’effetto che si crea è quello di un senso di distanza denso, dinamico e catartico. Tre gli album prodotti dalla De Pascalis: “Quitratue” (autoproduzione, 2014), “Anzar” (The Wormhole, 2016) e “Sonus Ruinae” (Morphine Records, 2020), oltre alla collaborazione del 2018 con il duo inglese Howlround per l’LP “Her Core /Hard Core”. Numerose sono le riviste italiane ed internazionali le hanno dedicato articoli. L’artista descrive così “Untitled”, il suo intervento per “Echo Chamber”: «Ho campionato delle frasi suonate da Rob Mazurek e le ho fatte passare per i nastri, agendo sulla velocità di riproduzione delle tape machines, mettendole in loop e snaturandole della loro essenza timbrica, arricchendole invece delle frequenze tipiche che scaturiscono dall’uso di queste devices».

I video di "Musica da Camera" vengono pubblicati ogni martedì e venerdì alle ore 19 sulla pagina Facebook fb.me/centrodarte.it, sul canale Vimeo www.vimeo.com/centrodarte e sul sito www.centrodarte.it.

