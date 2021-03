Echo Chamber: per la rassegna di musica da camera interviene Letizia Renzini aka Dj Molli

Si arricchisce di nuove proposte la programmazione di “Echo Chamber”, il festival web di musica elettronica e sound art del Centro d’Arte di Padova che si è rivolto ad artisti di varie provenienze per “reinventare” i contributi audiovideo del cartellone del primo lockdown “Musica da Camera”: non dei semplici “remix”, quindi, ma la trasformazione in contributi originali di materiali sonori trattati come fonti a cui attingere idee, sensazioni, impulsi creativi. Gli interventi dei sound artist coinvolti vengono pubblicati ogni venerdì alle ore 18 sulla pagina Facebook (www.facebook.com/centrodarte. it), il canale Vimeo (www.vimeo.com/centrodarte) e il sito dell’associazione (www.centrodarte.it), dove poi rimangono sempre disponibili in archivio.

Venerdì 26 marzo sarà la volta dell’audio e videoartista fiorentina Letizia Renzini aka DJ Molli. La Renzini lavora con audio, video, corpo e testo: regista, performer, musicista, DJ, cantante e visual artist si esibisce regolarmente in Italia e all’estero nelle più importanti manifestazioni teatrali, musicali e di danza contemporanea (Biennale di Venezia, Muziektheater Transparant di Anversa, Stiftung Mozarteum di Salisburgo, Radialsystem di Berlino, Fabbrica Europa di Firenze, Parco della Musica di Roma).

Sperimentatrice di musica elettronica, nella sua produzione unisce in modo creativo field recording (registrazioni sonore prodotte al di fuori di uno studio), ambient, funk, jazz, soul, r’n’b, drum and bass, jungle, techno/breakbeat e poesia. Formatasi in musica, studi cinematografici e arti persegue una sua particolare idea di “opera totale”: qualcosa che abbracci suono, immagine, parola scritta, gesto, digitale, analogico, contemporaneità e tradizione. L’innovazione al servizio della trasmissione di una cultura antica. Sue creazioni e regie nell’ambito del nuovo teatro musicale sono state presentate a: Opéra de Lille, Centro Cultural de Belém, Triennale di Colonia, Royal Festival House London, Villa Medici Roma. Tra le produzioni discografiche “LOLE1-Musica Leggiadra”.

