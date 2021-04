“Echo chamber”: interviene Paolo “Pax” Calzavara il 9 aprile 2021

Il Centro d’Arte di Padova prepara un nuovo appuntamento per “Echo Chamber”: il festival web di musica elettronica e sound art con protagonisti musicisti provenienti dall’elettronica, dall’ambient, dalla sperimentazione elettroacustica e dal clubbing, impegnati nel “reinventare” i video-concerti di “Musica da Camera”, il primo cartellone “a distanza” dell’associazione che un anno fa ha coinvolto artisti italiani e internazionali. Un modo per esorcizzare la situazione di stallo degli spettacoli dal vivo e produrre musica originale utilizzando i materiali preesistenti come fonte di ispirazione.

Venerdì 9 aprile alle ore 18, attraverso la pagina Facebook www.facebook.com/centrodarte. it, il canale Vimeo www.vimeo.com/centrodarte e il sito www.centrodarte.it, dove poi rimarrà sempre disponibile in archivio, si potrà ascoltare il lavoro di Paolo Calzavara, in arte [pax~]: sound artist, improvvisatore e formatore musicale, attivo in diversi ambiti musicali e performativi, dal sound design all’improvvisazione libera, facendo convergere il tutto in installazioni e situazioni performative (presso gallerie, spazi espositivi e luoghi pubblici). Ha curato e cura la composizione e l’esecuzione dal vivo di musica per la danza contemporanea e per il teatro. Calzavara predilige l’uso del live electronics, della registrazione d’ambiente e di strumenti elettroacustici ottenuti da vecchie apparecchiature audio da lui stesso modificate e trasformate in generatori. Musicista autodidatta, ha studiato, suonato e collaborato con musicisti quali Steve Lacy, Elliot Sharp e Nicolas Collins. È tra i fondatori di “Fête Foreign”, collettivo d’improvvisatori italiani e francesi creato e diretto da Barre Phillips. Suo il progetto “Libera Via”, laboratorio di improvvisazione libera e musica elettronica che interpreta gli spazi (spesso marginali o destinati ad usi diversi da quello musicale) dal punto di vista sonoro.

