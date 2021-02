Echo Chamber: “The infernal machine”, musica con Alberto Novello (a.k.a. JesterN)

Appuntamento domani con “Echo Chamber”, il nuovo festival web di musica elettronica e sound art a cura del Centro d’Arte di Padova. I musicisti coinvolti in questa nuova rassegna (sound artist provenienti dall’elettronica come dall’ambient, dalla sperimentazione elettroacustica fino al clubbing) hanno usato i contributi di “Musica da Camera”, che un anno fa ha raccolto decine di video-concerti commissionati ad altrettanti musicisti creativi italiani e internazionali, come materiali di base per produrre musica nuova e originale: assomigliando l’inizio del 2021 ad un “remix” del primo lockdown, l’idea dell’associazione padovana è stata insomma quella di partire dall’anno passato e trasformarlo, rimescolandolo completamente. Le loro creazioni verranno pubblicate ogni venerdì alle ore 18 sulla pagina Facebook (www.facebook.com/centrodarte. it), il canale Vimeo (www.vimeo.com/centrodarte) e il sito (www.centrodarte.it), dove verranno poi archiviate.

Venerdì 12 febbraio

Venerdì 12 febbraio il protagonista sarà Alberto Novello (a.k.a. JesterN): un artista multimediale, scienziato e compositore. Il suo principale ambito di attività si basa sulla creazione di architetture multimediali probabilistiche, al limite tecnologico tra instabilità ed errore. Commenta JesterN riguardo a “The Infernal Machine”, il titolo dato al suo intervento per “Echo Chamber”: «Con questo “remix” ho cercato di creare un brano totalmente originale usando esclusivamente frammenti degli interventi solisti registrati dai vari musicisti che hanno partecipato al progetto “Musica da Camera”, curato dal Centro d’Arte, durante il lockdown della primavera 2020. Il mio intento era quello di rimanere coerente con l’estetica originale del progetto, mantenendo i materiali di partenza riconoscibili e utilizzando solo lievi manipolazioni ed elaborazioni elettroniche. Ho sviluppato un algoritmo capace di “imparare” e riprodurre lo stile di diversi musicisti, costruendo poi una sorta di gamelan, di macchina infernale che frullasse assieme suoni presi dai live di Tomoko Sauvage, Mats Gustafsson, Piero Bittolo Bon, Alexander Hawkins, Paal Nilssen Love, Giorgio Pacorig, Mirko Cisilino e Rob Mazurek. La minimale parte armonica nasce dallo stretching del suono del contrabbasso di Silvia Bolognesi, mentre il solo di tromba è di Susana Santos Silva”.

