I loop di Von Tesla per l’appuntamento del venerdì di “Echo Chamber”

Nuova settimana, nuovo appuntamento con “Echo Chamber”: il festival web di musica elettronica e sound art a cura del Centro d’Arte di Padova che affida a sound artist provenienti da varie aree sonore il compito di produrre musica originale utilizzando i contributi audiovideo del cartellone del primo lockdown “Musica da Camera”. Le creazioni vengono pubblicate ogni venerdì alle ore 18 sulla pagina Facebook (www.facebook.com/centrodarte. it), il canale Vimeo (https://www.vimeo.com/centrodarte) e il sito dell’associazione (www.centrodarte.it), dove poi rimangono fruibili in un archivio sempre disponibile.

Venerdì 12 marzo

Venerdì 12 marzo verrà presentato il lavoro di Von Tesla, progetto dietro al quale opera il musicista elettronico Marco Giotto. Le sue produzioni si basano sulla ricerca e la decostruzione di sequenze sintetiche registrate su nastro: le fonti sonore vengono poi filtrate e ricampionate sviluppando loop ipnotici sostenuti da beat asincroni, suoni acidi e profondi echi di paesaggi distorti. Del 2011 il primo lavoro “Mondo Parallel”, in edizione limitata, poco dopo esce su nastro “Black Mirror” (Tulip Records), seguito da Providing Needles (Enklav). Nel 2019 infine pubblica il mastodontico “Ganzfeld” (Boring Machines): 133 minuti di atmosfere alienanti e futuristiche che portano l’ascoltatore in territori sempre sconosciuti. Marco Giotto ha lavorato per la Galleria degli Uffizi, Ferrari e molti altri clienti in Europa, Hong Kong e Brasile. Per “Echo Chamber” l’artista ha prodotto il suo intervento, intitolato “Room ###########”, utilizzando sample di Laura Faoro, Susana Santos Silva, Giorgio Pacorig, Francesco Cigana.

I video di "Musica da Camera" vengono pubblicati ogni martedì e venerdì alle ore 19

