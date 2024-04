Echoes - Workshop di fotografia umanista

Due giorni immersivi nel mondo della fotografia umanista, durante i quali affronteremo le differenti tecniche fotografiche di base e intermedie. Il laboratorio sarà condotto nel contesto dei Colli Euganei, dove le tradizioni, i paesaggi e i loro abitanti diventeranno i protagonisti delle sessioni fotografiche in programma. Indagheremo fotograficamente il concetto della persistenza di qualcosa nel tempo, come echi (da qui il nome del laboratorio) di tradizioni, pratiche umane e paesaggi culturali. A condurre il workshop ci sarà Simone Bardi, antropologo visuale, fotografo e filmmaker professionista. Sono gradite basi di fotografia - anche se non essenziali - poiché la prima parte del workshop sarà dedicata alle nozioni teoriche e alle pratiche essenziali per iniziare a fotografare.

Programma

SABATO 20 aprile

9:30 - 10:00 Registrazione e benvenuto

10:00 - 10:30 Introduzione alla fotografia umanista e alcuni cenni storici

10:30 - 12:30 Le basi della fotografia: impostazioni della fotocamera, composizione, e tecniche di esposizione

Pausa pranzo

14:00 - 17:00 Uscita di street photography nel paese per applicare le tecniche apprese

17:00 - 18:00 Revisione delle foto e discussione su come migliorare

DOMENICA 21 aprile

9:30 - 10:00 Analisi di alcune delle foto del giorno precedente e feedback

10:00 - 13:00 Tradizioni, paesaggi e borghi storici dei Colli Euganei: uscita fotografica

Pausa pranzo

14:30 - 17:00 Post-produzione con Lightroom: editing di base e miglioramento delle immagini

17:00 - 18:00 Sessione di Q&A

Ogni partecipante dovrebbe portare il proprio laptop con Lightroom o Photoshop già installati, se possibile. È consigliato portare attrezzatura fotografica di base, tra cui la fotocamera, obiettivi, schede di memoria, batterie cariche . In mancanza del software installato sarà cura dell’organizzazione provvedere a una copia per la giornata. Per iscrizioni e informazioni

info@etnodramma.it

Costo del workshop 200 euro

Posti limitati.

Simone Bardi Etno Visual - Classe '85 , fotografo e filmmaker professionista, laureato in Antropologia culturale e diplomato presso la Scuola di Cinema documentario ETNOFILM (Monselice, Padova), dove attualmente ricopre la cattedra di Direzione della fotografia e di Color grading. In campo televisivo e cinematografico sono varie le sue esperienze internazionali: Netflix UK, Discovery, BBC USA, Sky. Nel 2024 fonda “HUMANA”, centro studi e ricerche di antropologia visuale . Al momento conduce un ricerca etnografica, un reportage fotografico e un documentario insieme ai pescatori del Delta del Po. Le sue ricerche, impiegando l'uso del mezzo fotografico, della video-arte e del documentario, hanno al centro il tema delle corrispondenze tra essere umano e natura. A livello commerciale si occupa da anni della produzione di contenuti per le aziende del territorio, con gli approcci dell'antropologia culturale e della fotografia umanista.