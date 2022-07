ECO / NSULTA: idee sostenibili, food km0 & talks per giovani green a villa Beatrice D’Este

Sabato 22 luglio, alle ore 19, a villa Beatrice D’Este appuntamento con l'aperitivo al tramonto in una delle location più mozzafiato dei Colli e con i migliori partner enogastronomici del territorio.

Protagonisti la cantina Maeli con i suoi vini, il Birrificio Estense e l'azienda agricola Le Volpi.

Non solo...

I ragazzi della Consulta Giovani di Baone e Cinto invitano alla scoperta di un evento unico.

La parola chiave? GREEN. Green nell'approccio alla realtà locale, con prodotti a km0, ma soprattutto nell'approccio ai comportamenti veramente sostenibili, con un ospite d'eccezione.

Dove?

Nella nostra bellissima Villa Beatrice d’Este! In cima al Monte Gemola in una delle location più mozzafiato dei colli Euganei.

Quando?

Sabato 23 luglio, dalle 19 alle 23 (vi accoglieremo con un aperitivo Km0)

Il tema

Sostenibilità, green washing:

Cosa significa realmente "sostenibile"? Vogliamo portare agli occhi dei giovani cosa è davvero un’azione/scelta sostenibile e durevole e cosa rischia invece di essere solo vittima di Greenwashing.

Il tema è importantissimo. Tratteremo un argomento più che mai attuale e che dovrebbe coinvolgerci a pieno nella vita di tutti i giorni. Per il nostro futuro e quello delle prossime generazioni.

L’ospite:

Lo spettacolo centrale dell’evento: un talk del filosofo della scienza, divulgatore e YouTuber Adrian Fartade (Link4universe).

«Siamo felicissimi di poter ospitare Adrian. Ha grande visibilità tra le nuove generazioni ed è un attivista per i diritti e per l’ambiente che si espone con tutto se stesso per cambiare le cose.

Ha un’innata capacità di essere molto concreto e diretto con le sue argomentazioni, i suoi aneddoti e le sue provocazioni. Non vediamo davvero l’ora di assistere al suo talk! E voi??

REGISTRATI AL LINK EVENTBRITE PER PARTECIPARE

https://www.eventbrite.it/e/econsulta-tickets-380520475987

Vi aspettiamo il 23 uglio in Villa Beatrice!

Entrata gratuita con registrazione.

Spazio per parcheggiare.

Inizio evento dalle 19. Inizieremo con l’aperitivo e musica dal vivo!».

Tutti i dettagli

https://www.facebook.com/111872203707612/posts

https://www.facebook.com/events/1181284226048084

https://www.eventbrite.it/e/econsulta-tickets-380520475987