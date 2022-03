“Economie e finanze ‘segrete’?”, l’incontro al collegio universitario Gregorianum e online

Quando lo “stipendio” veniva corrisposto con il sale, è nato il ‘salario’. Nella civiltà romana, e in molte altre nelle quali l’economia era prevalentemente agricola, gli scambi avvenivano attraverso il bestiame, tanto che il passaggio da pecus, pecoris a ‘pecunia’ è molto breve. I nomi degli “oggetti” di scambio, dunque, cambiano con il variare dei “referenti” concreti che costituiscono l’oggetto stesso o il significato di transazioni economiche di beni e servizi. Coniare una moneta significa imporre un mezzo di scambio ufficiale e così via con le banconote. Siamo passati poi, da molti anni, al digitale dove le transazioni vengono significate dal cambiamento di un numero. Le tecnologie, dunque, cambiano le modalità di scambio, delle forme dell’economia e della finanza.

Una delle frontiere delle modalità di scambio è la tecnologia blockchain e il sistema delle criptovalute. Due termini interessanti: catene (chain) e segretezza (cripto). Ma come funziona tutto questo? Quali sono gli aspetti “tecnici-informatici” che costituiscono la grammatica di queste nuove lingue economico-finanziarie? E tutte queste trasformazioni come vengono gestite dal punto di vista normativo, giuridico, di nuovi diritti e doveri di aziende, imprenditori e consumatori?

Per esplorare questo mondo tanto attuale quanto poco conosciuto al grande pubblico, ecco la possibilità di ascoltare esperti di entrambi gli ambiti.

Dopo l’incontro organizzato da UCID Padova con il Collegio Universitario Gregorianum “Quali mete per il metaverso? Tecnologie e scenari antropologici e finanziari” (svoltosi venerdì 25 febbraio u.s.), l’indagine sui cambiamenti del nostro mondo letti attraverso l’universo digitale esplora un altro delicatissimo tema: Economie e finanze “segrete”? Tecnologie blockchain tra informatica e diritto” in programma giovedì 17 marzo 2022, ore 20.45, nella sede del Gregorianum di Padova.

Due relatori per introdurci in questo mondo: Francesco Fiore, Amministratore Delegato Finney Hub Srl società di recente creazione che si occupa di supportare le aziende per l'utilizzo della blockchain e dai vari strumenti della crypto economy che illustrerà il funzionamento delle blockchain con cenni sul mining; casi d’uso della crypto economy (intesa come la combinazione di blockchain, token, criptovalute, smart contracts, NFT) nell'economia reale e per le aziende; una breve panoramica sulle nuove figure professionali richieste nella crypto economy.

Il tema verrà trattato anche dal punto di vista dell’impatto sull’economia reale e sulle opportunità di occupazione che offre, compreso l’aspetto giuridico, spiegato dal secondo relatore, l’Avvocato Francesco Rigo di BonelliErede Milano approfondiremo aspetti complementari: la blockchain come mezzo per un fine; una panoramica sulle principali questioni giuridiche sorte dalla diffusione dei crypto-asset; la difficile qualificazione dei principali crypto-asset nel sistema giuridico italiano; le prospettive di regolazione del fenomeno a livello nazionale ed europeo (orientamenti CONSOB e Bankit, regolamento MiCa); il caso BitGrail.

«Questo secondo appuntamento che Ucid Padova ha organizzato in collaborazione con il Collegio Universitario Gregorianum, della Diocesi di Padova, – commenta il Presidente UCID Padova Massimo D’Onofrio – intende proseguire l’indagine sulle nuove frontiere dell’universo tecnologico che sono oramai prossime al nostro domani e che impattano sin da ora sul nostro mondo economico e sulla nostra società. Dopo l’affascinante scoperta del Metaverso che ci ha consentito di spingere lo sguardo sulla società del futuro è ora la volta di capire come sarà l’economia del futuro tra tecnologia blockchain e criptovalute. Concluderà questo percorso un terzo incontro, in programma per giovedì 21 aprile prossimo, dedicato alla cyber security. Il futuro tecnologico è oramai dietro l’angolo di questo nostro presente: dobbiamo imparare a conoscerlo per non perdere la nostra umanità.»

Ingresso

L’ingresso è libero, ma è richiesta la prenotazione all’indirizzo ISCRIZIONI

Per l’accesso alla sala è inoltre richiesto il green pass rafforzato e l’utilizzo della mascherina.

L’incontro sarà fruibile anche online sul canale YouTube della Sezione di Padova dell’UCID

QUI si può scaricare locandina dell’incontro in formato PDF.

Info web

https://lnx.gregorianum.it/economie-e-finanze-segrete/

https://www.facebook.com/collegiogregorianum

Foto articolo da https://lnx.gregorianum.it/economie-e-finanze-segrete/