Edifici nZEB e superbonus: il webinar CNA Veneto

Dal 1° gennaio 2021 è scattato l'obbligo di rispettare i parametri nZEB ovvero "Edifici ad energia quasi zero" per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni rilevanti. Quali i parametri da rispettare? Quali impatti sul Superbonus? Molte risposte arriveranno dal webinar "Edifici nZEB e Superbonus"- Fiera Ricostruire Virtual” che si terrà giovedì 13 maggio alle ore 16 su piattaforma online https://virtual. fieracostruire.com/ organizzato da CNA Veneto e APPIA CNA Belluno.

Il termine nZEB è l’acronimo di nearly Zero Energy Building e indica un edificio con consumo energetico pari quasi a zero. Si tratta di edifici progettati per provvedere autonomamente alla produzione del proprio fabbisogno energetico, come riscaldamento e raffrescamento, ventilazione, illuminazione e altri parametri. Nella progettazione di un fabbricato nZEB, è di fondamentale importanza l’impiego di impianti ad energie rinnovabili e la costituzione dell’involucro a bassi consumi, tanto in regime invernale quanto in regime estivo: basse trasmittanze termiche ed elevata inerzia, in grado di limitare le dispersioni.

«Costruire edifici ad energia quasi zero è una sfida e un’opportunità da cogliere - spiega Alessandro Conte, Presidente CNA Veneto – anche in relazione ai bonus fiscali oggi a disposizione. Una normativa che dal 2021 andrà applicata alle riqualificazioni e alle nuove costruzioni di edifici privati. Si tratta di una normativa complessa che richiede il rispetto di una serie di parametri, ma è senz’altro una opportunità per le imprese che devono comunque fare un salto di mentalità per costruire in modo sostenibile. È in corso una “rivoluzione” nei metodi costruzione, e si è verificata un’accelerazione nella tecnologia che porta con sé tempi rapidi. Ma andando in questa direzione è ora più che mai importante avere una formazione continua.»

Il rispetto della normativa nZEB impatta inoltre sull’incentivo del Superbonus 110%, ed è importante conoscerne gli aspetti di merito per una corretta progettazione ed esecuzione dei lavori. Come conciliare consumo zero e Sostenibilità?

«Siamo felici di realizzare questo convegno - afferma Massimo Sposato, Presidente APPIA CNA Belluno – nell’ambito della Fiera Ri-Costruire 3.0 un evento con alcuni dei più autorevoli relatori in ambito nazionale sui temi nZEB e Superbonus 110%. L’intervento normativo che entra in vigore quest’anno degli nZEB dà la possibilità di continuare il percorso di educazione alla sostenibilità che le imprese del “sistema casa” bellunese hanno intrapreso ormai da alcuni anni e che necessita di essere condiviso con la comunità tutta. Emerge sempre più, infatti, la necessità di divulgazione culturale del tema dell’efficienza energetica, coinvolgendo non solo gli addetti ai lavori ma l’intera opinione pubblica in quanto le comunità locali cercano risposte concrete ai problemi ambientali, economici e sociali. Ed è qui che si può concretamente osservare l’attuazione e l’efficacia delle politiche di sostenibilità e misurarne il miglioramento in termini di benessere per i cittadini.»

L’obiettivo primario di queste iniziative è la sostenibilità, che deve sempre essere al primo posto e guidare gli addetti ai lavori. Il consumo zero deve conciliarsi con parametri imprescindibili come salubrità dell’edificato e neutralità ambientale.

