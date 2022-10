A Palazzo Zacco-Armeni una conferenza dedicata a Edith Stein

Mercoledì 12 ottobre 2022 alle ore 18 presso Palazzo Zacco-Armeni in Prato della Valle n° 82, storica sede del Circolo Ufficiali di Padova, si terrà un evento dedicato ad Edith Stein nel primo centenario del battesimo. La figura di Edith Stein, atea nata in una famiglia di religione ebraica, filosofa, convertita al cattolicesimo ed entrata in un monastero carmelitano con il nome di Teresa Benedetta della Croce, morta in una camera a gas in un campo di sterminio nazista, canonizzata da Giovanni Paolo II e proclamata compatrona d'Europa è certamente una figura affascinante che merita una particolare attenzione sia dal punto di vista filosofico che religioso.

L'evento di mercoledì 12 ottobre, data del suo compleanno, è composto da una prima parte nella quale il Prof. Stefano Martini illustrerà la vita ed il pensiero della santa. Seguirà un breve concerto nel quale si eseguirà per la prima volta la "Stein Sonate" in Do minore per pianoforte, opera scritta appositamente per questa occasione dal M° Efrem Maria Marchioretto. La manifestazione gode del patrocinio dell'Istituto di Cultura Italo-Tedesco ed è aperta a tutte le persone interessate.

Ingresso gratuito.

Web: https://associazionesandaniele.it.