Educational day 2021: il Musme di Padova incontra le scuole

Il Museo di Storia della Medicina in Padova “si presenta” a tutti gli insegnanti. L’emergenza sanitaria ha reso di uso quotidiano parole come isolamento e distanziamento sociale, in antitesi con le attività educative, di collaborazione e di aggregazione promosse dalla scuola. Il MUSME però è sempre pronto a rimanere accanto agli insegnanti con proposte didattiche per l’anno scolastico 2021-2022 sia in presenza che online.

Per il nuovo anno scolastico, il MUSME propone infatti anche dei percorsi guidati da erogare tramite YouTube in diretta e secondo una modalità interattiva e dinamica. Vi invitiamo per conoscere tutte le nostre proposte mercoledì 1 settembre 2021 alle ore 16.30 in via San Francesco 90, a Padova. Tutti gli insegnanti partecipanti all’evento, dopo la presentazione in aula, verranno condotti all’interno del museo per una presentazione del percorso espositivo.

Informazioni e contatti

L’evento si rivolge SOLO AGLI INSEGNANTI: non è prevista la presenza di accompagnatori. Sarà possibile partecipare alla presentazione anche in diretta streaming su Youtube!

Web: https://www.musme.it/educational-day-2021/

