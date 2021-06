Gli effetti del Covid-19: aspetti psicologici e neuropsicologici, incontro online

La biblioteca centrale di Psicologia "Fabio Metelli" propone un incontro sugli effetti psicologici e neuropsicologici del Covid-19, con Elena Grimaldo, psicoterapeuta sistemica di Venezia, e con Konstantinos Priftis, docente di Neuropsicologia clinica presso il Dipartimento di Psicologia generale dell'Università di Padova.

In questa occasione, Grimaldo presenta il suo libro Verità e segreti del Covid-19. Le ondate della pandemia, che raccoglie le testimonianze e le riflessioni sul vissuto di chi ha incontrato problemi di varia natura correlati al coronavirus.

Priftis illustra invece lo studio del suo gruppo di lavoro che mette in luce, per la prima volta, come il SARS-COV-2 possa manifestarsi non solo tramite segni respiratori o sintomi mentali generalizzati, ma anche con segni neuropsicologici altamente specifici come l’agrafia, l'alessia e l’afasia di conduzione.

L'incontro si tiene online su piattaforma Zoom il 10 giugno 2021 alle ore 17.

Per informazioni: biblioteca.psicologia@unipd.it

Quando - 10 giugno - ore 17

Online . Zoom

PER MAGGIORI INFORMAZIONI - Sito web

Info e fonte

https://ilbolive.unipd.it/it/event/metelli-incontra-effetti-covid19-aspetti

https://bibliotecapsicologia.cab.unipd.it/news/la-metelli-incontra-gli-effetti-psicologici-e-neuropsicologici-del-covid-19