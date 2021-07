Il regista Renato Giugliano presenta "La guerra a Cuba" all’Esperia

Giovedì 8 luglio nell'arena cinematografica all'aperto "EstateEsperia" il regista Renato Giugliano presenta in anteprima il suo lungometraggio “La guerra a Cuba”, distribuito dalla patavina Emerafilm.

Nato sull’onda di un progetto di educazione all’integrazione, il film affronta in un racconto corale l’orrore che nasce da intolleranza, cinismo e fake news creatori di falsi miti agitati da odiatori seriali. Trama: una piccola comunità del bolognese è turbata da uno sciopero e da una giornalista in caccia di scoop. Fra vicende private e collettive avanza un infido malcontento. Così all’alba della festa patronale qualcuno sale sul campanile e spara sulla folla. Molti potrebbero avere delle ragioni (buone o cattive) per farlo.

La rassegna prosegue

Venerdì 9 luglio con CORPUS CHRISTI

Sabato 10 Luglio con I PREDATORI

inizio ore 21:15 biglietto unico: 5 euro informazioni sul nuovo sito www.esperiapadova.it

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...