Eight Experience vs J.J. Band

Il 25 agosto rock impetuoso by Steve Argenti. Serata straordinaria con grandissimi musicisti ed esponenti della musica rock padovana. Assolutamente da non perdere. Menù rustico a 20 euro (comprende 1 piatto a scelta dal menù + bibita, coperto e live). Prenotazione consigliata. Chi viene dopo cena 5 euro coperto per il tavolo live.

Locale: RADIO CITY MUSIC HALL

Indirizzo: Via Palestro 62/1 - 35138 Padova

Inizio concerto: ore 21.30

Ristopub e musica dal vivo

Prenotazioni: 049-5221232 - 345-3498089