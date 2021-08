Eko Park 2021 Festival: tutti gli eventi al parco Buzzaccarini a Monselice

Al parco Buzzaccarini in programma dal 20 al 29 agosto l'Eko Park 2021 Festival. Di seguito tutti gli eventi ad ingresso libero. Aperta dalle 19.30 la pizzeria.

Anteprima - Aspettando EkoPark 2021

?????? ? ???????? ?? ???????????? - ?????? ??????

Venerdì 13 agosto ore 20 - Parco Buzzaccarini - Monselice

Una cena assieme con pizza, piatti freddi, dolci…

Con la presenza e il saluto di una delegazione dell’equipaggio della ???? ?????, nave in cantiere a Chioggia (VE) e pronta per partire in una nuova missione di salvataggio.

Mediterranea Saving Humans è un’ONG che opera nel tratto internazionale che separale coste libiche dall’Italia, nelle acque che vedono morire senza fine morire donne, uomini, bambini.

Naufraghi abbandonati, con la sola colpa di fuggire da guerre, carestie, povertà.

???????????? ???? ??? ?????? ??? ??? ?? ?? ???? ? ??? ?? ????? ?? ????????!

Ingresso e contributi liberi

Gradita la prenotazione al T. 345 877 9091

??????: https://fb.me/e/5Ah5C8996

——————————————————

?? ??????? ????? ???????: ???????????? ? ????? ??????????.

?????????? ? ???????? ?? ????????????

Venerdì 20 agosto ore 21

Parco Buzzaccarini - Monselice

Presentazione del Dossier “Bosnia ed Erzegovina, la mancata accoglienza”.

Relatori:

?????????? ????????? – Presidente ICS - Consorzio Italiano Solidarietà e Componente direttivo ASGI

?????? ???????? - Giornalista di Altreconomia?

?????????? ???? - dell’ONG “Mediterranea Saving Humans”

????? ????????? - responsabile “Refugees Welcome” Veneto

??????: https://fb.me/e/Itokw7Jq

——————————————————

??????????? ?????????????? ?? ???????? ???????? ??? ?? ??????? ? ?? ????

Sabato 21 agosto

Sabato 28 agosto

Dalle 17 alle 19

Parco Buzzaccarini - Monselice

Ti piacerebbe imparare a creare tutto ciò di cui hai bisogno per la tua igiene e bellezza quotidiana a partire da pochi ingredienti naturali della migliore qualità?

Partecipa ai laboratori pratici dove potrai sperimentare in prima persona preparazioni facili e veloci:

Sabato 21 agosto

"Cosmesi naturale viso e corpo"

Abbandoniamo prodotti pieni di conservanti e derivati del petrolio e coccoliamo il nostro corpo col meglio che Madre Terra ci dona con preparazioni alla portata di tutti.

Sabato 28 agosto

"Autoproduzione detergenti naturali per la casa"

Pochi conoscono le caratteristiche dei detersivi e quanto siano tossici per noi e per l'ambiente.

Pochi ingredienti per facili alternative naturali.

Insieme ci divertiremo e che ti farò amare il fai da te come lo amo io

10 euro ad incontro

Prenotazione consigliata

?????? ??????? - Naturopata

Info

T. 347 489 1605

svetochicca@libero.it

??????: https://fb.me/e/1Hj1d5SBl

——————————————————

? ???? ????? ?????

????????????? ??? ????? ???????

?? ??????? ????????

Domenica 22 agosto ore 18

Parco Buzzaccarini - Monselice

Presentazione della seconda edizione riveduta e ampliata

Racconto del libro e dialogo con l’autore

Con Giada Zandonà - Giornalista

Un lavoro che ha impegnato l’autore in lunghe ricerche, con interviste ai residenti del territorio e soprattutto agli anziani definiti “? ?? ?????????” per raccogliere oltre 3mila toponimi dei Colli Euganei

??????: https://fb.me/e/5jdERXTa2

——————————————————

???????????? ?? ?????

??????????? ?? ?? ???????? ??? ?? ????? ?? ??????

Lunedì 23 agosto ore 21

Parco Buzzaccarini - Monselice??

Dibattito con:?

?????????? ?? ?????? – Giornalista Rai, autrice del documentario “Il veleno nell’acqua”?

Giovanni Fazio – Medico ISDE

???????? ??????? – Mamme NoPfas??

Donata Albiero - ?Curatrice del progetto educativo “La salute nella terra dei Pfas - Nuove pratiche di cittadinanza attiva”

??????? ??????? - PFAS.land Veneto

?Modera: Alessandro Tasinato -Autore del libro "Il fiume sono io”?

Info 340 4071194

??????: https://fb.me/e/10bWmjjgW

——————————————————

?????????? ??? ????????????

“?? ?????? ?? ?????? ??? ?? ????????” ?? ????? ????????

Martedì 24 Agosto ore 21

Parco Buzzaccarini - Monselice

Il Documentario ricostruisce le ultime ore di vita del giovane ????? ?????? ?????? ? ????’?????? ??? ???? da un colpo di pistola di un maresciallo dei Carabinieri.

Sarà presente il regista ????? ????????

Contributi dei giornalisti ??????? ?????? e ???? ?????? ???????? e dei familiari di Mauro Guerra.

Video contributo di ???????? ????? Portavoce della Sezione italiana di ??????? ?????????????.

Il documentario ha ottenuto il patrocinio di Amnesty Italia e di A buon diritto Onlus.

??????: https://fb.me/e/2MEIInjwT

——————————————————

????????????? ??? ?????? "?? ?????? - ??????, ????????????, ???? ? ?????????" ? ???? ?? ?????? ?????? ? ????????? ??????.

Mercoledì 25 agosto - ore 21 Parco Buzzaccarini - Monselice

"Il Catajo - Storia, Architettura, Arte e Paesaggio" insieme alla curatrice ?????? ??????.

A seguire il dibattito "Una sentenza storica, una lotta esemplare. Dopo il vincolo, quale futuro per il contesto del Catajo”.

Con interventi di

??????????? ???????? e ?????? ??????

Coordina ???????? ??????

??????: https://fb.me/e/3AhKufJLA

——————————————————

?? ???????? ??????? ??????? - ?? ??????? ????? ????????????? ????????? ??? ??????? ????????? ??????

Giovedì 26 agosto ore 21

Parco Buzzaccarini - Monselice

Dibattito con il giornalista ?????? ??????? ed il regista ??????? ?????????.

"Una delle principali attività di Libera è l'informazione e dopo un confronto con gli imprenditori si è deciso di dare un focus sulle infiltrazioni mafiose e criminali nell'economia del nord est.

L'obiettivo è di fare rete per creare un confronto in un momento economico difficile.

Un momento di discussione in cui fare una fotografia della situazione attuale.

Un rischio che esiste e per questo si devono trovare i canali adatti per allertare ed informare.”

In collaborazione con ????? ???????? ????????? e ?????? ???????????? ?????? ?? ?????

??????: https://fb.me/e/2yTm5nagr

——————————————————

?????????? ??? ????????????

“?? ????? ??? ???? - ?? ???? ?? ????? ? ????????????? ????? ???????? ??? ???????????. ?????????? ????????? ???? - ????”

Venerdì 27 agosto ore 21

Parco Buzzaccarini - Monselice

Al termine della proiezione dialogo con i protagonisti.

——————————————————

????????????? ??? ????? “?????, ???????, ???????. ?? ?????????? ?? ?????????? ???????? ?????? ???? ???????? ??? ????????? ? ?????????” ?? ???????? ???????.

Domenica 29 Agosto ore 18

Parco Buzzaccarini - Monselice

A seguire “Dialogo tra donne di generazioni diverse” con:

?????? ?????,

?????? ??????,

????? ???????,

???? ??????,

???????? ?????????????

Coordina Giada Zandonà

??????: https://fb.me/e/2DNFbVhbR

Info e prenotazioni

https://www.facebook.com/ParcoBuzzacariniBoschettodeiFrati

Foto articolo dalla pagina Facebook Parco Buzzaccarini - Boschetto dei Frati e da comunicato stampa

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...