Ekopark festival 2022, tutti gli eventi al Parco Buzzaccarini di Monselice

Dal 19/08/2022 al 29/08/2022

Ekopark festival 2022, tutto il programma completo della nona edizione al Parco Buzzaccarini di Monselice.

Dettagli

Dal 19 al 29 agosto il Parco Buzzaccarini di Monselice ti aspetta con il Festival per l'ambiente, la cultura e le buone pratiche, guardando ai giovani e al futuro, all'arte e alla storia, alla salute e alla società.

Tante anche le iniziative per i più piccoli e i laboratori per aiutarci ad affrontare in maniera più sostenibile la vita di tutti i giorni, dalla pulizia della casa alla cura della persona, dal corpo all'anima.

Tutte le sere potrai trovare un banchetto informativo.

Ogni sera, dalle ore 19, potrai cenare immerso nel verde gustando le pizze del Parco e le sfiziose proposte del chiosco tra cui panini, piadine, insalatone, gelati, bibite e tanto altro...

Info e contatti

345 877 9091

Parco Buzzaccarini - Via San Giacomo 52, Monselice (PD)

Ingresso gratuito

Con la partecipazione di Comitato Lasciateci Respirare Monselice Gruppo Micologico Naturalistico Culturale Monselicense Colibrì Monselice Adl Cobas Padova-Bassa Padovana Macaone Ufficio Stampa Mediterranea Saving Humans

Info web

https://www.facebook.com/ParcoBuzzacariniBoschettodeiFrati

