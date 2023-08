Ekopark festival 2023, tutti gli eventi al Parco Buzzaccarini di Monselice

Ekopark 2023, giunto alla sua 10ª edizione, mette in scena da venerdì 25 agosto a lunedì 4 settembre al Parco Buzzaccarini di Monselice un susseguirsi di eventi tra dibattiti, proiezioni, laboratori con la natura, presentazioni di libri, biciclettate, intrattenimenti e momenti di riflessione sull’ecosostenibilità, l’attualità, la salute e l’ecologia.

Attenzione per l’ambiente e la cultura, con spunti sulle tematiche legate alla salute, ai diritti sociali, alla solidarietà e al territorio: questo è EkoPark!

Un festival frutto dell’impegno delle tante associazioni che animano uno splendido spazio verde unico nel territorio, ma soprattutto delle decine di volontari che con dedizione quotidiana se ne prendono cura, attivando progetti d’integrazione sociale e momenti ricreativi.

Un appuntamento radicato, in un luogo che vuole essere veicolo di contributi per un cambiamento sociale, in cui la cultura, la cooperazione e l’ecologia sono i perni centrali.

Ekopark è più di un semplice festival: rappresenta un momento di connessione, cultura e svago. Questo appuntamento offre l’opportunità di dare valore ai percorsi di integrazione, alle battaglie ambientali, all’impegno sociale e alle diverse espressioni culturali.

Al centro di Ekopark vi sono valori fondamentali come la solidarietà e l’amore per la natura e l’ambiente. Il Festival affronta questioni che vanno dalla denuncia dell’inquinamento del territorio alla costruzione di mobilitazioni necessarie per contrastarlo, concentrandosi sulle possibili alternative e tematiche per un cambiamento sociale che affronti le trasformazioni della società e le sue esigenze concrete dal locale al globale.

Programma 2023

Il Festival si apre venerdì 25 agosto alle ore 21 con un appuntamento molto importante per la storia dell’ambientalismo in Veneto e nella Bassa Padovana: il libro “Come le Strope”. Si tratta di un volume a più mani in cui giornalisti, scrittori, ricercatori, sindacalisti, docenti universitari e realtà associative del territorio a sud di Padova, tra i Colli Euganei e la “Bassa padovana”, sono stati chiamati dal Comitato Popolare Lasciateci Respirare a collaborare al difficile compito di descrivere le contraddizioni del modello Veneto di sviluppo dal punto di vista ambientale, basandosi su fatti storici. Nella serata saranno presenti anche gli autori che racconteranno il progetto.

Sabato 26 agosto e sabato 2 settembre nel pomeriggio al via i laboratori per bambini (gratuiti) per conoscere i minuscoli abitanti del Parco e per imparare ad aggiustare la bicicletta ed in contemporanea gli adulti potranno scoprire come creare dei cosmetici naturali. Alle 21 sul palco ci sarà il concerto del cantautore padovano Giorgio Gobbo.

Domenica 27 agosto si comincia con una bicicletta alle ore 9 per conoscere le Ville e l’arte del circondario in collaborazione con gli studenti del territorio. La giornata prosegue con la festa per i “10 anni di Parco partecipato”, il compleanno dell’associazione EkoPark. Per tutto pomeriggio giochi ed animazioni per tutti, mentre alle 18 i volontari raconteranno a più voci la gestione di un Parco partecipato ed inclusivo. Alle ore 21 ci sarà la proiezione del film “Il grande passo” con la presenza del regista Antonio Padovan.

10 anni insieme. Cosa è il Parco Buzzaccarini e EkoPark?

Uno spazio comunale difeso collettivamente dai tentativi di speculazione edilizia e interpretato da tutti come un bene comune della città. In questo ultimo decennio è stato ripulito, valorizzato, ampliato nelle sue offerte e nei suoi servizi. Tra alberi centenari oltre allo storico chiosco che garantisce un servizio bar, grazie alla nuova gestione troviamo oggi una pizzeria, una sala chiusa e un ampio gazebo che garantiscono la fruizione invernale. All ’ aperto ci sono aree dedicate alla musica, al teatro, al cinema, alle feste di compleanno, alle grigliate, allo sgambamento cani, allo sport (calcio, pallavolo, pallacanestro). Sono presenti anche diverse giostrine, sebbene necessitino di manutenzione o sostituzione. La frequentazione è di tantissime famiglie ma coinvolge ogni fascia d ’ età, perch é l ’ offerta di eventi è ricca e articolata, varia dagli spettacoli per bambini fino agli intrattenimenti musicali di vario genere. Il verde sempre ben curato, il giardino botanico e gli animali ospitati forniscono un corollario attraente per i centri estivi e gite fuori porta. Tutto questo è reso possibile dal contributo di comitati, associazioni e di decine di volontari che dedicano il loro tempo e il loro impegno ad un ’ esperienza che ha costruito relazioni e convenzioni con i servizi sociali del Comune, con i servizi di integrazione lavorativa dell ’ ULSS 6, con le scuole e le comunità di recupero del territorio, con il Tribunale di Padova per le pene alternative al carcere e lo svolgimento di lavori socialmente utili, con le cooperative che ospitano i migranti.

Gli appuntamenti proseguono lunedì 28 agosto con una serata dedicata ad approfondire la situazione delle donne in Iran e Afghanistan, con ospiti internazionali mentre martedì 29 agosto esperti e cittadini racconteranno la delicata situazione del Parco Regionale dei Colli Euganei.

Mercoledì 30 agosto l’attore Antonio Toscano porta in scena una versione teatrale del Don Chisciotte, in uno spettacolo adatto a tutti. Giovedì 31 agosto il tema centrale sarà la sanità pubblica in un dibattito per approfondire i diritti fondamentali di tutti, con un focus sulla situazione dell’ospedale della Bassa Padovana.

Venerdì 1 settembre gli scrittori Federico Bevilacqua e Alessandro Tasinato assieme alle Mamme No Pfas e altri protagonisti racconteranno la “formula di un disastro invisibile” che ha toccato le vite di molti.

Sabato 2 settembre spazio alla musica con un tributo a Fabrizio De Andrè mentre domenica alle ore 9 si pedala verso il museo della navigazione di Battaglia Terme per scoprire la storia e le acque del nostro territorio. Alle 18 invece il naturalista Toni Mazzetti racconterà “La Flora dei Colli Euganei”. La giornata si concluderà con il concerto di Nicola Lotto con “Canta Gaber”.

Lunedì 4 settembre spazio ad un dibattito per un nuovo Veneto con i sindaci Sergio Giordani, Giacomo Possamai e Edoardo Gaffeo e con la consigliera regionale Elena Ostanel.

Ekopark è un momento di confronto, di intreccio e di rafforzamento delle relazioni, nella consapevolezza che gli effetti dei cambiamenti climatici vanno affrontati con la costruzione di percorsi che mettono al centro la ricerca della giustizia sociale e ambientale. È fondamentale e doveroso affrontare le sfide ambientali in modo equo e inclusivo, considerando sia le implicazioni sociali che quelle ambientali.

L’illustrazione presente nel programma e del logo è stata realizzata dall’artista e illustratrice monselicense Giorgia Merlin.

Partecipazione

Tutti gli eventi sono gratuiti.

Ogni sera dalle ore 19 pizzeria, paninoteca e piccola cucina.

In caso di pioggia gli eventi si terranno negli spazi coperti.

Saranno presenti banchetti informativi a carattere sociale.

