El "Bati Marso" passeggiata notturna a Rovolon

Venerdì 3 marzo ci troviamo in notturna per festeggiare il “Capodanno Veneto”! Nell’epoca della Serenissima, infatti, il capodanno cadeva il primo di marzo, tradizione che sembra derivare da un antico calendario che i Romani usavano prima di Giulio Cesare. Durante questa festa, detta anche del “Bati Marso”, si andava in giro per le strade e le piazze battendo su pentole, coperchi e altri strumenti rumorosi, facendo confusione per far scappare l’inverno e risvegliare l’anno nuovo, nella quale si dava avvio ai lavori agricoli e il risveglio naturale della vita. Vieni con noi allora a chiamare la primavera! Lo faremo in una bellissima passeggiata notturna in compagnia di una guida naturalistica, con al ritorno un meraviglioso momento di degustazione dei buonissimi prodotti a km zero dell’az. agricola Valle Madonnina di Rovolon.

Ore 21: registrazione presso l’az. Ag. VALLE MADONNINA, Via Manzoni n. 18 Carbonara di Rovolon (PD)

Ore 21.10-22.45 circa: passeggiata notturna

Ore 22.45-23.30: falò e degustazione prodotti az. Valle Madonnina (si avvisa che l'orario di fine tour potrebbe variare di circa mezz’ora) Presso l’azienda, a fine tour, sarà possibile acquistare i loro gustosissimi prodotti.

Costo adulti: 13 euro cad. Bambini dai 4 ai 14 anni: 8 euro cad.

In caso di maltempo l'evento sarà annullato. Evento a numero a chiuso PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA cliccando qui: https://forms.gle/wxgD2xK83B56VjD68.