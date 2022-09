"El biologico in piassa" d'autunno in Piazza delle erbe e della frutta

Prezzo non disponibile

Manifestazione che ha lo scopo di far conoscere i prodotti di agricoltura biologica e di artigianato naturale del mercato equo-solidale.

L'iniziativa è organizzata dall'associazione "El biologico in piassa" che si impegna nella promozione del "consumo critico", divulga tematiche mediante percorsi educativi nelle scuole e organizza il reperimento di prodotti di agricoltura biologica.

Sono previsti una serie di appuntamenti.

Scopri tutto il programma nel volantino "El biologico in piassa" - ottobre 2022

Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova.

piazza dei Frutti

piazza delle Erbe

L’assessore al Verde, Parchi e Agricoltura Antonio Bressa commenta: «Prodotti genuini, di qualità e del territorio in un contesto stimolante ricco di iniziative e attività. Un’occasione che rende vive le nostre piazze e ci aiuta a riflettere anche sulla produzione agricola locale cittadina, ecologicamente sostenibile, elemento fondamentale per una città più verde».

L’assessore all’ambiente Andrea Ragona aggiunge: «Domenica avremo due importanti appuntamenti. Il Biologico in Piazza e la Festa del recupero e dell’energia pulita in Prato della Valle. Due appuntamenti uniti da un unico filo conduttore: l’attenzione per il nostro territorio, il rapporto tra ambiente e agricoltura e uno sviluppo sostenibile. Questa è la direzione che deve seguire Padova».

Associazione "El biologico in piassa"

email elbiologicoinpiassa@gmail.com

sito www.elbiologicoinpiassa.it/

pagina Facebook https://www.facebook.com/elbiologicoinpiassa

