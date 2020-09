"El biologico in piassa" d'autunno in Piazza delle erbe e della frutta

In piazza dei Frutti e in piazza delle Erbe torna, domenica 4 ottobre, “El biologico in piassa”. Appuntamento dalle ore 8 alle 20.

Scarica il volantino dell'iniziativa

Dettagli

Manifestazione che ha lo scopo di far conoscere i prodotti di agricoltura biologica e di artigianato naturale del mercato equo-solidale.

L’iniziativa è organizzata dall’associazione “El biologico in piassa“ che si impegna nella promozione del “consumo critico”, divulga tematiche mediante percorsi educativi nelle scuole e organizza il reperimento di prodotti di agricoltura biologica.

Iniziativa realizzata con il sostegno dell’Assessorato alle attività produttive e commercio del Comune di Padova.

Dove

piazza dei Frutti

piazza delle Erbe

Il programma completo è consultabile su Facebook.

Per informazioni

Associazione “El biologico in piassa”

email elbiologicoinpiassa@gmail.com

sito www.elbiologicoinpiassa.it

pagina Facebook www.facebook.com/elbiologicoinpiassa

https://www.facebook.com/events/377733519884059/?