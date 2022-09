"4 Elements": tra yoga, arpa celtica & hang

Un viaggio sensoriale dove si verrà guidati in un rilassamento profondo con tecniche yoga che vi farà vivere in prima persona la potenza dei 4 elementi: Terra Aria Acqua e Fuoco tramite la magia di 2 strumenti, arpa celtica e hang suonati da Camilla Costa e Sorin. Il tutto verrà svolto nella sala Eden della Casa delle Farfalle Butterfly Arc di Montegrotto. Saranno infatti proprio le farfalle blu Morpho sp. ad accompagnarci in questo viaggio sensoriale verso il benessere assoluto. Un vero e proprio viaggio sensoriale dove respirerete il vento, sentirete la pioggia, vi radicherete sulla terra e danzerete con il fuoco.

L'evento si svolgerà domenica 25 settembre alle ore 8 presso la Butterfly Arc Via degli Scavi 21/bis Montegrotto Terme (Pd). La quota di partecipazione è di 20 euro, incluso la visita completa alla Casa delle Farfalle e Bosco delle Fate. Si consigliano abiti comodi, telo o tappetino.

Per info e prenotazioni contattare via WhatsApp il numero 348 0095970.