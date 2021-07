Giovedì 29 luglio ore 21 Eleonora Fuser in "Eleonora Fuser...si racconta" con Miranda Cortes alla fisarmonica. Un percorso tra i personaggi e le maschere interpretati da Nora: dalla mitica Regina di Bricola e Regina alla narrazione del Cunto per arrivare a Cuor, storia vera di Rina Cavalieri, per approdare a Filomena, la suora indemoniata di Stefano Benni.

Biglietto unico: 10 euro - ragazzi sotto i 14 anni: 5 euro.

Appuntamento presso la Loggia e Odeo Cornaro.

Informazioni e contatti

Per prenotazioni inviare whatsapp al 347 2516398 oppure 348 4238334. Mail: direzione@accademiateatroveneto.it.

