Elisabetta Marchiori e Angelo Moroni presentano "L’ascolto educativo" alla Mondadori

Venerdì 20 maggio alle ore 18 alla Libreria Mondadori di Padova in Piazza Insurrezione, si terrà la prima presentazione del volume “Ascolto educativo. Interazioni tra psicoanalisi, pedagogia e clinica dell’età evolutiva” a cura di Elisabetta Marchiori e Angelo A. Moroni, edito da LINEA edizioni. Si tratta di un libro corale, una raccolta di saggi scritti dai curatori stessi e da Ilenia Bozzola, Marialisa D’Urso, Antonio H`ernández Díaz, Chiara Pinton e Laura Ravaioli, con la prefazione di Pietro Roberto Goisis e la postfazione di Lenio Rizzo.

Questo libro nasce dalla condivisione di esperienze e di riflessioni di psicoanalisti, psicologi, psichiatri, docenti e promotori culturali che, a vario titolo, osservano e ascoltano quotidianamente bambini e ragazzi in diversi contesti. L'intento è quello di cogliere le opportunità di cambiamento che la crisi globale scatenata dalla pandemia sta offrendo. Curatori e autori hanno cercato di intercettare, nelle diversità di formazione e di pratica, possibilità di sviluppo di pensiero, per poter offrire ai lettori materiale sotto forma di work in progress, su cui confrontarsi e riflettere, tratto dalla pratica clinica e da esperienze a scuola, didattiche e laboratoriali, con approfondimenti necessari e importanti riguardo lo stato della salute mentale dei più giovani.

I contributi dipanano il filo rosso che unisce “ascolto” a “educazione” attraverso il quale vengono fatte interagire psicoanalisi, pedagogia e clinica nell'ambito dell'età evolutiva. Questo volume poliedrico offre un quadro della situazione, così come è nel presente, rispetto al ruolo degli adulti nei confronti delle giovani generazioni; al contempo spinge per una proiezione nel futuro, aggiornando la "cassetta degli attrezzi" di chiunque abbia a che fare con le nuove generazioni, per impedire che diventino "quelle del Covid-19". Può essere un libro per imparare insieme, noi adulti, come educarci all'ascolto reciproco e come rivolgerlo ai bambini e agli adolescenti.

Ascolto è un termine che racchiude in sé l'idea di attenzione, di interessamento, di determinazione a comprendere la parola dell'altro, di coglierne il senso più autentico e profondo. La parola educazione riguarda invece il processo di formazione dell'individuo, lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini, la trasmissione culturale intergenerazionale, che gli consentano una reale e vitale integrazione nella società in cui vive. Questo libro le ha unite nell'espressione "ascolto educativo” attraverso voci diverse accordate in un’unica armonia, quella che permette di comprendere sé stessi attraverso l’ascolto, dell’altro e reciproco.

In breve

Presentazione del libro

Ascolto Educativo. Interazioni tra psicoanalisi, pedagogia e clinica dell’età evolutiva.

a cura di Elisabetta Marchiori e Angelo A. Moroni, Linea edizioni (2022).

Padova, venerdì 20 maggio – ore 18

Libreria Mondadori, Piazza Insurrezione 3

