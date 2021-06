Cantiere all'Opera: "L'elisir d'amore" di Gaetano Donizetti al chiostro Barbarigo

Secondo evento della IX Stagione: Cantiere all'Opera con il Patrocinio del Comune di Padova è di nuovo pioniera nel portare per la prima volta sotto le stelle del Chiostro Barbarigo un'Opera lirica: domenica 20 giugno alle ore 21 il capolavoro più famoso di Gaetano Donizetti, "L'elisir d'amore", sarà allestito nella scenografia naturale del Chiostro.

Un cast di giovani artisti selezionati dalle Audizioni Internazionali, alcuni di loro al primo debutto assoluto, per questo bisognosi di un grande supporto da parte del nostro pubblico. Adina sarà interpretata dal soprano giapponese Yukiko Shimizu, Nemorino sarà affidato al tenore vicentino Andrea Barbato al suo debutto nel ruolo; Il Dottor Dulcamara sarà il basso turco Hazar Mursitpinar, presenza già conosciuta dal pubblico di Cantiere all'Opera così come il Baritono greco Stavros Mantis che interpreterà il sergente Belcore. Quattro nazionalità diverse dunque per questo cast, accompagnato al pianoforte dal Maestro Franco Massaro. La selezione scenica è affidata ad Alessandro Bertolotti.

Informazioni e contatti

Ingresso intero: 10 euro. Ridotto studenti 5 euro. Soci Ingresso gratuito.

Prenotazione obbligatoria dei posti chiamando il numero 331 1611301 .

. Durata Spettacolo 1 ora e 40 minuti circa.

Ingresso in Via del Seminario 5A Padova con ampio parcheggio gratuito riservato al pubblico.

Web: https://www.cantiereallopera.com/.

