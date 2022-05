"L'elisir d'amore" di Donizetti sotto le stelle del chiostro Barbarigo

Giovedì 16 giugno alle ore 21 sotto le stelle del Chiostro Barbarigo è in arrivo l'Opera più fresca ed estiva di Gaetano Donizetti: "L'elisir d'amore". Cantiere all'Opera presenta un allestimento fresco e marittimo, in cui l'elisir miracoloso venduto per l'occasione in spiaggia dal Dottor Dulcamara assume i colori della bevanda locale più famosa e gettonata, sarà questo l'elisir che aiuterà l'umile Nemorino a far innamorare di lui la ricca Adina.

Quattro giovani e promettenti artisti selezionati dalle Audizioni Internazionali sono i protagonisti: il Soprano JUANA SHTREPI darà voce alla capricciosa Adina, mentre Nemorino è affidato al tenore padovano DAVIDE FAGAN, una promessa locale che debutta nel ruolo. Il sergente Belcore sarà il baritono CHAO LIU mentre il Dottor Dulcamara sarà interpretato dal baritono buffo GIOVANNI TIRALONGO. La selezione scenica è affidata ad ALESSANDRO BERTOLOTTI, Maestro concertatore al pianoforte FRANCESCO ROSA.

Prenotazione obbligatoria al 331 1611301. Ingresso Euro 10, ridotto studenti Euro 5, gratuito per i soci di Cantiere all'Opera. Ingresso da Via del Seminario 5, ampio parcheggio a disposizione, in caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà negli spazi coperti del Chiostro Barbarigo.

