Elrow, per la prima volta a Padova “il party più pazzo del mondo”

Finalmente sbarca per la prima volta anche a Padova ELROW, il festival musicale internazionale con dj e artisti di varie estrazioni, conosciuto come il party più pazzo del mondo. L’evento, organizzato da Zed Live Entertainment in collaborazione con ilMuretto, Overmind, Connected e Parallel management, arriva sabato 19 novembre 2022 all’Arena Spettacoli della Fiera di Padova.

«Abbiamo lavorato a lungo per raggiungere questo obiettivo e per comporre questo evento, non è stato facile perché si tratta di un format acclamato e richiestissimo, il calendario è fitto di date in tutto il mondo. Una produzione imponente, di qualità su cui stiamo investendo molto. L’evento di Padova è di richiamo nazionale e sarà una grande festa per celebrare gioia, vita, socialità e spensieratezza. Elrow è la prima tappa di una serie di attività che Zed, in collaborazione con i principali gruppi di promoter e club, proporrà nei prossimi mesi nel territorio, come sempre all’insegna della Qualità, dell’Unicità e dei Grandi Eventi», fanno sapere dalla padovana Zed Live Entertainment.

Elrow è il format di intrattenimento musicale house e techno, che vuole unire musica, teatro e arti varie. Questa edizione vedrà alternarsi alla consolle svariati dj/producer tra i più apprezzati del panorama internazionale. Il tutto sarà ambientato in una cornice colorata, magica, tropicale...che porterà lo spettatore a vivere un'esperienza unica e travolgente...con i ritmi di elrow Sambowdromo! Elrow è un party unico, è un'esperienza in cui l'ordinario non è contemplato, ma dove esiste la ricerca dello straordinario e dell'inaspettato, il luogo dove puoi essere ciò che vuoi.

In breve

Arriva a Padova per la prima volta...

“Il party più pazzo del mondo”

Sabato 19 novembre 2022

Arena spettacoli - Fiera di Padova

Biglietti disponibili dalle ore 19

di lunedì 17 ottobre su Ticketmaster.it

Biglietti

Da 36 euro + commissioni a 150 euro + commissioni.

Info web

https://zedlive.com/evento/fiera-di-padova-pad-7-elrow/

https://shop.ticketmaster.it/biglietti/acquista-biglietti-elrow-sambowdromo-do-brasil.html

Foto articolo da comunicato stampa