Libertà e bisogno: Elsa Fornero al Verdi

L’economista Elsa Fornero sarà al Teatro Verdi di Padova domenica 20 marzo 2022.

Libertà e bisogno è il tema del terzo incontro del ciclo di eventi Lezioni sulla Libertà organizzate nell’ambito delle celebrazioni degli 800 anni dell’Università di Padova.

Dopo il suo intervento, Elsa Fornero dialoga con Gilberto Muraro economista ed ex rettore Università di Padova, ora Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. A chiudere l’incontro, la lettura di testi a opera delle studentesse e degli studenti della scuola del Teatro Verdi.

Per partecipare è richiesta l’iscrizione:

https://www.teatrostabileveneto.it/events/event/liberta-e-bisogno/

Gli incontri del ciclo Lezioni sulla libertà sono ad ingresso gratuito e si svolgono la domenica mattina nel mese di marzo al Teatro Verdi.

Elsa Fornero è professoressa onoraria di Economia all’Università di Torino, dove ha coperto la cattedra di Economia politica fino al 2018; Honorary Senior Fellow, Collegio Carlo Alberto e coordinatrice scientifica del CeRP Center for Research on Pensions and Welfare Policies). Membro dell’Accademia europea; membro del Research Committee dell’Oecd International Network on Financial Education ; Research Fellow di alcune istituzioni di ricerca europee. Svolge attività di key-note speaker, editorialista de La Stampa e opinionista televisiva. È stata ministra del Lavoro e delle politiche sociali con delega alle pari opportunità nel governo guidato da Monti (2011-13), periodo nel quale ha realizzato la riforma previdenziale e quella del mercato del lavoro.

Nel 2021 è stata nominata membro del Consiglio d’indirizzo per la politica economica di Palazzo Chigi.

La sua attività di ricerca si è focalizzata sui comportamenti di risparmio delle famiglie nel ciclo di vita e in particolare sul risparmio previdenziale. Temi specifici: effetti dell’invecchiamento demografico; assicurazioni sulla vita; scelte di pensionamento; sistemi di welfare e riforme; riforme del mercato del lavoro. Negli ultimi anni si è dedicata, sia nella ricerca, sia nella divulgazione, all’educazione finanziaria di base, intesa come strumento per aiutare gli individui nelle scelte durante il ciclo di vita e come presupposto per un migliore funzionamento della democrazia.

https://800anniunipd.it/event/liberta-ricerca/