“Esempi di emancipazione femminile nel Veneto tra il ‘400 e il ‘600”, l’incontro a palazzo Moroni

In occasione delle iniziative della Festa della Donna, Fidapa-bpw Italy - sezione di Padova organizza l’incontro pubblico “Esempi di emancipazione femminile nel Veneto tra il '400 e il '600”, per ricordare l’esperienza di donne del passato che, nel Veneto, sono state antesignane nella lotta per i diritti femminili.

Durante l’incontro si ricordano una padovana, ricca di cultura e capacità gestionale, una monaca veneziana che ha denunciato i soprusi della tirannide paterna, una cortigiana ricca di fascino e cultura che ha sostenuto spassionatamente le fanciulle indifese. Tutte donne che hanno contrastato le forti diseguaglianze sociali tra i due sessi nella loro epoca.

Per partecipare sono necessari il green pass rafforzato e mascherina FFP2.

Appuntamento giovedì 24 febbrai, alle ore 17.30 alla Sala Anziani di Palazzo Moroni.

