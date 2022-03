Il sit in di Emergency Padova contro la guerra Ucraina in piazza Antenore, ecco come partecipare

Lenzuola o pezzi di stoffa bianchi e pennarelli rossi alla mano, tutti potranno partecipare al sit in organizzato da Emergency sabato 26 marzo alle ore 16.30 in Antenore a Padova per manifestare contro la guerra in Ucraina e a favore della pace e dei diritti umani. In quest’occasione, un grande lenzuolo bianco sarà diviso in tanti piccoli lembi, “stracci di pace”, siglati con il logo rosso dell’associazione che saranno distribuiti ai presenti.

I volontari di Emergency si riuniranno per distribuire gli “stracci di pace” da indossare annodati al polso o da appendere ovunque, alla borsa, al balcone, al guinzaglio del cane, all’antenna della macchina, al passeggino, alla cartella di scuola per dar voce a chi rifiuta la guerra. Questo gesto simbolico, nato nel 2001 in occasione della guerra in Afghanistan, vuole ricordare ancora una volta che la guerra non è mai giusta, necessaria e inevitabile. Un semplice pezzo di stoffa bianca per ribadire che le vittime civili sono le prime vittime di qualsiasi guerra.

Info web

https://www.facebook.com/gruppo.emergencypadova/

Per sostenere il lavoro di Emergency e offrire cure gratuite e di qualità a chi ne ha bisogno: https://sostieni.emergency.it/

Foto articolo da comunicato stampa