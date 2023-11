Emis Killa al Gran teatro Geox

Emis Killa in concerto al Gran Teatro Geox (PD) sabato 25 novembre alle ore 21.30 - Tutte le info su https://zedlive.com/evento/gran-teatro-geox-padova-emis-killa/

Emis Killa

Emis Killa, pseudonimo di Emiliano Rudolf Giambelli, è un noto rapper della scena musicale italiana. Originario di Milano, Emis Killa si avvicina al rap a 14 anni, attratto dalle rap battle. Nel 2007 Emis Killa sale sul palco del Tecniche Perfette, concorso cult per tutti gli appassionati di rap e freestyle battle, aggiudicandosi il titolo di campione italiano di freestyle. Una volta approfondita la scrittura dei testi, pubblica nel 2009 il suo primo mixtape di inediti su basi edite e non dal titolo Keta Music, attirando l’attenzione nella scena rap italiana. Nel 2010 Emis Killa pubblica lo street album Champagne e spine, che lo consacra come la giovane promessa del rap made in Italy, collaborando con artisti come Jake La Furia e Guè Pequeno dei Club Dogo, Marracash, Bassi Maestro e con i producer Don Joe e Big Fish. Nel 2011, dopo l’uscita di The flow cocker vol.1, Emis Killa firma un contratto discografico con la Carosello Records con cui pubblica l’EP dal titolo Il peggiore e il suo primo disco ufficiale L’erba cattiva, uscito nel gennaio 2012 e in collaborazione con Guè Pequeno, Marracash, Fabri Fibra e tanti altri. L’album diventa disco di Platino e rimane stabile per 1 anno consecutivo al vertice delle classifiche ufficiali di vendita. Segue L’erba cattiva tour che fino a metà settembre 2012 registra ovunque il sold out. L’album successivo è Mercurio che esordisce al 1° posto della classifica degli album più venduti e conquista il disco di platino. Emis Killa è il primo artista italiano a essere invitato negli Stati Uniti ai Bet Hip Hop Awards, uno degli eventi hip hop più popolari al mondo. Oltre a condurre su Radio Deejay il programma One two one two, Emis Killa inizia il Mercurio tour, anch’esso tutto esaurito. Emis Killa firma la colonna sonora dei Mondiali di Calcio di Sky Sport con la hit Maracanã, realizzato per l’occasione. Emis Killa si diletta anche con la scrittura del suo primo libro Bus 323. Viaggio di sola andata, che diventa subito un successo editoriale. Nel 2016, Emis Killa è uno dei coach della nuova edizione del talent show The Voice of Italy. Il terzo album di Emis Killa è Terza Stagione, che contiene successi come Non era vero, CULT e Dal basso. Seguono i singoli Linda, certificato disco di platino, Serio, in collaborazione con Capo Plaza e nel 2018 la hit Rollercoaster che fa parte del nuovo album Supereroe. L’ultimo album di Emis Killa pubblicato nel 2020 è intitolato 17, realizzato in collaborazione con Jake La Furia e certificato disco d’oro. Il 19 maggio 2023 Emis Killa pubblica il suo quinto album in studio intitolato Effetto notte. Il titolo dell’album è un omaggio al capolavoro meta-cinematografico del regista François Truffaut. Ogni traccia dell’album è collegata a un film, non tanto per il tema trattato, ma per l’atmosfera che esprime.

