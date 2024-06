Emozioni sotto le stelle in Villa Vescovi - Cena delle Tavole Tauriliane

Appuntamento gourmet giovedì 4 luglio dalle ore 20 con la cucina delle Tavole Tauriliane in Villa dei Vescovi a Luvigliano di Torreglia (Pd): https://maps.app.goo.gl/qonZ9ckHpGcdaT139. Ognuno dei 9 ristoranti prepara nelle cucine volanti, allestite all'interno delle mura, dei giardini e delle terrazze della cinquecentesca Villa dei Vescovi, le proprie e diverse prelibatezze gastronomiche in abbinamento con le migliori selezioni enologiche.

Costo comprensivo di ingresso alla Villa dei Vescovi - bene FAI - parcheggio e servizio navetta, tasca con calice per le degustazioni dei vini abbinati ai 9 piatti e ai 9 dolci: euro 80 cad. con posto a sedere prenotato*. (*I tavoli sono da 10 posti, quindi è possibile che si condivida il tavolo con altre persone). Pagamento il giorno della manifestazione direttamente all'ingresso, check-in con conferma di prenotazione arrivata via mail (anche su smartphone, non serve che la stampi), dalle 19:30.

Per permetterci di organizzare al meglio l'evento la prenotazione è obbligatoria, puoi prenotare il tuo posto direttamente on-line oppure nei ristoranti aderenti o all'info line:

? On-line: https://eventi.collieuganei.it/view/976-emozioni-sotto-le-stelle-2024

? 39 340 391 51



? Ristoranti partecipanti:

? Antica Trattoria Antenore

? Antica Trattoria Ballotta

? Antica Trattoria Taparo

? Enotrattoria da Serafino

? La Tavolozza Trattoria

? Ristorante Afazenda

? Ristorante La Cantinetta

? Trattoria Al Pirio

? Trattoria La Griglia



?? Parcheggio in Piazza Mercato a Torreglia con servizio bus navetta

?? Parcheggio al cimitero vicino a Villa dei Vescovi

In caso di maltempo la serata verrà annullata. Info in tempo reale su www.facebook.com/TavoleTauriliane o chiama il numero 39 340 391 51.