“Endometriosi: diversi specialisti, un unico obiettivo”, incontro ad Abano

“Endometriosi: diversi specialisti, un unico obiettivo”: è il titolo del convegno in programma il 14 giugno all’Hotel Plaza ad Abano Terme (piazza Repubblica 23) dalle 8.30 alle 16, organizzato dalla Fondazione Leonardo per le Scienze Mediche e dal Policlinico Abano di Abano Terme con il patrocinio del Comune.

L’evento formativo, di cui è responsabile scientifico Giovanni Pontrelli, ginecologo della struttura aponense, è rivolto a medici chirurghi specialisti in ginecologia, medicina fisica e riabilitazione, radiodiagnostica, scienze dell’alimentazione e dietetica, ma anche a biologi, psicologi e fisioterapisti.

«L’endometriosi - spiega il dottor Pontrelli - è una patologia benigna che rappresenta oggi la prima causa di dolore pelvico cronico nelle donne ed è una delle principali cause di infertilità. Colpisce circa una donna su dieci in età fertile, interessando più di 3 milioni di donne in Italia e circa 176 milioni nel mondo. Nonostante il forte impatto sociale, in molti casi la diagnosi è tardiva con una media di ritardo diagnostico stimata in circa sette anni».

Da ciò nasce la necessità di migliorare la comunicazione e approfondire l’informazione scientifica riguardo una patologia sempre più diffusa ma ancora poco conosciuta. “In particolare - prosegue lo specialista - il congresso si articolerà in due sessioni. La prima propone un approfondimento sull’inquadramento diagnostico e sul trattamento medico e chirurgico dell’endometriosi e sugli aspetti riproduttivi legati alla malattia, in particolare sulle tecniche di preservazione della fertilità, secondo le Linee Guida attuali. La seconda sarà invece incentrata sugli stili di vita e sui diversi approcci che possono influenzare il benessere psicofisico delle pazienti, dalle abitudini alimentari alla ginnastica mirata, dalla medicina alternativa all’importanza del sostegno psicologico.

L’iscrizione è obbligatoria al seguente link: https://www.formeeting.it/fad/iscrizioni.fmp?id=8960&m=0&check=htrwsa&lang=yes

Informazioni: fondazioneleonardo@casacura.it – tel. 049.8221648.

Scarica il programma: https://policlinicoabano.it/wp-content/uploads/2024/05/Endometriosi-70x100-1.pdf

Foto articolo da comunicato stampa