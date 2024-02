Tutto quello che c’è da sapere sull’endometriosi, l'incontro a Sant'Elena

Il 15 marzo 2024, alle ore 20.45, a Sant’Elena (PD), l’evento pubblico dell’A.P.E. Associazione Progetto Endometriosi per svelare tutti gli aspetti della patologia e tutelare le donne.

Cos’è l’endometriosi?

Quali i percorsi di cura e le tutele per le donne che ne soffrono? A queste e a tante altre domande, esperti della malattia che colpisce il 10 per cento della popolazione femminile e circa 3 milioni di donne in Italia risponderanno il 15 marzo 2024, alle ore 20.45, nella Sala polivalente parrocchiale di Sant’Elena (PD). Un evento pubblico e gratuito organizzato dall’A.P.E. Associazione Progetto Endometriosi - che da 18 anni è impegnata nel fare informazione e creare consapevolezza sulla malattia – con la partecipazione del ginecologo Giovanni Pontrelli, primario dell’Unità operativa di Ginecologia del Policlinico Abano di Abano Terme (PD) e la volontaria dell’A.P.E. Chiara Bolzoni. I saluti istituzionali saranno a cura di Irene Bertazzolo Consigliere comunale con delega alla Cultura, ai Rapporti con la Biblioteca e alle Pari opportunità. L’incontro informativo dal titolo “Endometriosi sai cos’è? Diagnosi, terapie, sostegno”, organizzato in occasione del Mese sulla consapevolezza sull’endometriosi, sarà utile per far luce su una patologia ancora poco nota e difficile da diagnosticare, per la quale l’informazione è fondamentale per fare prevenzione e aiutare le donne nel trovare i giusti percorsi terapeutici, multidisciplinari e personalizzati.

L'evento nasce in collaborazione con il Comune di S. Elena e il Comune di Granze nell'ambito della rassegna "Affido al Mondo una parola: Donna".

L’ingresso è gratuito e aperto a tutti. Si richiede la conferma di partecipazione, scrivendo un’email a: verona@apendometriosi.it

Cos’è l’endometriosi? L’endometriosi è una malattia infiammatoria cronica che colpisce in Italia circa il 10% della popolazione femminile in età fertile, anche se i dati sono estremamente parziali e probabilmente sottostimati. I sintomi più diffusi sono: forti dolori mestruali ed in concomitanza dell’ovulazione, cistiti ricorrenti, irregolarità intestinale, pesantezza al basso ventre, dolori ai rapporti sessuali, infertilità nel 35% dei casi. Per una malattia di cui non si conoscono ancora le cause, per la quale non esistono cure definitive né percorsi medici di prevenzione, per limitare i danni che l’endometriosi provoca, è fondamentale fare informazione per creare consapevolezza!

L’A.P.E. è una realtà nazionale che da 18 anni informa sull’endometriosi, nella consapevolezza che l’informazione sia l’unica prevenzione ad oggi possibile.

Sul sito dell’APE - www.apendometriosi.it – ci sono tutte le informazioni utili e i progetti per aiutare concretamente le donne affette da endometriosi e per entrare a far parte della rete nazionale.

