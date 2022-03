"Energia femminile+maschile=luce infinita", Adriano Brunelli e Rosaria Roco alla Galleria Samonà

Dal 6 aprile all’1 maggio 2022 presso le vetrine della Galleria Samonà in via Roma 57, sarà visibile la mostra Adriano Brunelli e Rosaria Roco. Energia femminile+maschile=luce infinita, originale confronto fra due artisti che mettono in sinergia le loro attitudini artistiche generando giocose combinazioni di energia maschile e femminile, emozione e azione, la cui costante è data dalla luce presente in ciascuna opera.

Rosaria Roco è un’artista la cui inclinazione creativa trova espressione nella pittura a olio dove l’energia e la forza del colore diventano specchio del suo mondo interiore. Le sue opere invitano l’osservatore a un percorso emozionale intimo, profondo, condiviso e celato allo stesso tempo.

Ogni opera è un’esperienza, una sfida tra colori, sentimenti, suggestioni e contraddizioni.

Il lavoro di Adriano Brunelli è fortemente influenzato dall’interesse per le arti visive, la musica, la poesia, i libri antichi, che gli offrono angolazioni particolari da cui indagare la condizione umana. Un percorso il suo più che ventennale di costante ricerca di temi, mezzi, tecniche e materiali con cui esprimersi. In questa mostra Brunelli si avvale delle tecniche del collage in cui ritaglia da libri, fumetti, giornali e riviste, tutti rigorosamente vintage, immagini per creare situazioni e storie personalizzate e del ready made e del ready made, in cui l’artista “salva” oggetti, in questo caso libri e pupazzetti, inserendoli in cristal box: in tal modo, isolandoli dal resto del mondo che li avrebbe mandati al macero, ridà loro una Seconda Vita.

ATTENZIONE - La mostra è visitabile esclusivamente dall’esterno, grazie ad una apposita illuminazione.

Informazioni

Comune di Padova

Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

paganinl@comune.padova.it

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/adriano-brunelli-e-rosaria-roco

Foto articolo da https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/adriano-brunelli-e-rosaria-roco