“Omaggio a Ennio Morricone”, all’EstEstate Festival al Castello Carrarese di Este

Continua il cartellone dell’EstEstate Festival al Castello Carrarese di Este volge al termine.

In programma l’8 luglio con

Diego Basso Direttore

“Omaggio a Ennio Morricone”

Ingresso ore 19

Inizio concerto ore 21.30

Una rassegna delle più celebri colonne sonore, selezionate tra le oltre 400 musiche da film che il Maestro Morricone ha composto.

Musiche che sono radicate nella memoria collettiva come le scene di film che le colonne sonore di Morricone hanno contribuito a far diventare celeberrimi. Dalla lunga e incomparabile collaborazione con Sergio Leone fino alla produzione cinematografica più recente. Musiche che sono un autentico vocabolario di suggestioni.

Conoscitore ed estimatore della musica di Ennio Morricone, Il Maestro Diego Basso ha diretto numerosi concerti dedicati alle opere del compositore romano. Il progetto “Omaggio a Ennio Morricone” è stato ideato nel 2004 arrivando ad essere scelto alla Città di Guangzhou in Cina per il Concerto di Natale della stagione musicale 2015/2016 in cui ha diretto per l’occasione la Guangzhou Symphony Orchestra.

Preziose nel corso degli anni le collaborazioni che il Maestro Basso ha curato, tra le quali, nel 2004 e 2018, quella con Alessandro Alessandroni, il “fischio” originale di “Un pugno di dollari” e quella, attualmente in corso, con il flautista internazionale Andrea Griminelli.

Indirizzo evento

Castello Carrarese Este,

Via G. Negri, 9, 35042 Este PD

Organizzazione:

Delphi International S.r.l.

Tel.: +39 0532 1934217

Email: eventi@delphiinternational.it

Info web

https://estestatefestival.it/diego-basso-direttore/

