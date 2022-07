Ultimo appuntamento per la rassegna “Parole d’autore” ad Albignasego con Enrica Bonaccorti che presenta "Condominio, addio!" La nave di Teseo.

Dettagli dell'evento

Parco di Villa Obizzi, Albignasego (In caso di maltempo palazzetto polivalente "Fantino Cocco" via Pirandello, 2)

Giovedì 28 luglio ore 21.

Ingresso gratuito senza prenotazione

Il libro

Enrica Bonaccorti torna in libreria con un romanzo delizioso e imprevedibile, CONDOMINIO, ADDIO! (Baldini+Castoldi), una lettura sorprendente in cui ritroviamo nuovamente Cico, l’originale protagonista del precedente romanzo, Il condominio. Un nuovo romanzo in cui tra attacchi di “fantasticheria”, incontri dettati dal destino e scoperte disarmanti, l’imperturbabile Cico, misantropo dal cuore d’oro, sembra ora disposto a cambiare non solo l’indirizzo di casa.

Enrica Bonaccorti

Enrica Bonaccorti, grande protagonista della tv italiana e conduttrice radiofonica di enorme successo, ha sempre frequentato

la scrittura: paroliera di canzoni indimenticabili – La lontananza, Amara terra mia –, giornalista su varie testate come Sette, Corriere della Sera, ha curato la rubrica d’opinione Il Francobollo finché non è approdata alla narrativa con La pecora rossa e L’uomo immobile. Nel 2019 ha pubblicato Il condominio, primo capitolo delle avventure di Cico. Le sono stati assegnati la Maschera d’argento per la radio, tre Telegatti per la televisione e, per la sua attività giornalistica, il Flaiano, il Penne pulite e il Guidarello.

Info web

https://www.facebook.com/paroledautorealbignasego

Foto articolo da Facebook