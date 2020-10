L’ensemble “L' Arte dell'Arco” in concerto al Santo a Padova

Gli Amici della Musica di Padova comunicano che l’Orchestra “ad astra” della Schola Cantorum di Basilea, a causa dell'aggravarsi della situazione sanitaria in Svizzera e in Italia, ha dovuto annullare il concerto previsto per domani (giovedì 22 ottobre) alla basilica di S. Antonio di Padova nell’ambito del progetto Tartini 2020 con il patrocinio e il sostegno della Regione del Veneto.

Per non perdere questa attesa occasione di celebrazione del 250° anniversario della morte di Giuseppe Tartini, resa particolarmente importante anche dal valore simbolico della sede, il Santo, presso cui il violinista e compositore operò per quasi tutta la sua vita, si è deciso di “salvare” il concerto approfittando della disponibilità di una più che valida alternativa locale: L’Arte dell’Arco.

Il prestigioso ensemble veneto è stato fondato da Giovanni e Federico Guglielmo e sin dalla sua costituzione ha ottenuto il riconoscimento internazionale per i suoi concerti e le registrazioni. Fanno parte dell’ensemble alcuni dei migliori musicisti italiani, specializzatisi nell’esecuzione su strumenti antichi e collaborando con le più importanti orchestre barocche europee.

L’ensemble è stato protagonista dell’incisione integrale di tutti i concerti di G. Tartini (uno dei suoi progetti più ambiziosi, ultimato nel 2009, in 33 cd) e ha un’importante carriera concertistica e discografica a livello internazionale. I solisti sono Giovanni Guglielmo (violino), Francesco Galligioni (violoncello) e Roberto Loreggian (organo).

Le musiche che suoneranno vogliono tracciare delle linee di connessione tra Tartini e altri punti cardine della realtà musicale veneta: A. Vivaldi, A. Vandini (violoncellista del Santo contemporaneo di Tartini e suo carissimo amico) e F.X. Richter.

Si ringrazia L'Arte dell'Arco e tutti i musicisti coinvolti per aver reso possibile il mantenimento della data prevista.

Ingresso

Il concerto è a ingresso libero con prenotazione obbligatoria (info@amicidellamusicadipadova.org - tel. 0498756763)

L'evento

Giovedì 22 ottobre ore 20.30

Basilica di S. Antonio di Padova

L’Arte dell’Arco archi

Federico Guglielmo violino

Francesco Galligioni violoncello

Roberto Loreggian organo

Programma del concerto:

Giuseppe Tartini

Adagio dal Concerto per violino, archi e continuo op. 1 n. 6 (GT1.A02)

Concerto "a sei stromenti" per violino, archi e continuo op. 1 n. 5 (GT1.F01)

Antonio Vandini

Concerto per violoncello, archi e continuo (msc. D-SWI)

Franz Xaver Richter

Sinfonia per archi e continuo

Antonio Vivaldi

Concerto "per la Signora Anna Maria" per violino, organo, archi e continuo RV 808 (ricostruzione di F.M. Sardelli)

Giuseppe Tartini

Concerto "per la Signora Anna Maria" per violino, archi e continuo (GT1.g01)

Info

Amici della musica di Padova

Via L. Luzzatti, 16b

Tel. 049 8756763

info@amicimusicapadova.org

Info web

www.amicimusicapadova.org

https://www.amicimusicapadova.org/calendario/2020/10/22/511/