Ensemble Terzo Suono in concerto alla chiesa di santa Caterina

A Giuseppe Tartini non solo è dedicato il Veneto Festival fin dalla sua fondazione, ma è ormai un appuntamento imprescindibile il gemellaggio con l’Ensemble Terzo Suono del Tartini Festival di Pirano con “I Solisti Veneti”.

Grazie all’amore per il grande violinista e compositore, alle innumerevoli esecuzioni, pubblicazioni e incisioni e al suo studio appassionato, Claudio Scimone riportò in auge il “Maestro delle Nazioni” ormai da tempo caduto nell’oblio.

Il concerto del 7 luglio si terrà come d’abitudine nella Chiesa di Santa Caterina a Padova, dove è sepolto il compositore, e si svolgerà quindi nell’ambito della collaborazione decennale fra il Tartini Festival di Pirano, città natale di Tartini, e il Veneto Festival.

Durante la serata musicale è prevista l’esecuzione di rare pagine scritte da Giuseppe Tartini (1692 –1770), Benedetto Marcello (1686 –1739) e di Anna Bon (1738 –1767). Di Tartini, sarà eseguita la “Sonata in la maggiore per flauto e basso continuo” mentre di Benedetto Marcello ascolteremo la “Sonata in re minore op. 2 n. 2 per flauto e basso continuo” e la “Sonata in fa maggiore n. 1 per violoncello e basso continuo”.

La novità del programma è caratterizzata dalla presenza di raffinate pagine composte da Anna Bon, una delle più celebri e dotate musiciste. Nata dall’architetto e pittore veneziano Girolamo Bon e dalla cantante bolognese Rosa Ruvinetti, venne al mondo in Russia ma a quattro anni fu ammessa al coro dell’Ospedale della Pietà di Venezia, il più importante della città.

Le ragazze che vi studiavano erano chiamate anche le “putte di Vivaldi” perché Antonio Vivaldi insegnava alla Pietà e scriveva musica per le allieve.

Anna fu ammessa perché gli ospedali, in origine soltanto luoghi di accoglienza per le trovatelle, finirono con il diventare istituti di formazione anche per ragazze di buona famiglia che aspiravano a diventare musiciste.

Almeno ottocento ragazze divennero, in questo modo, cantanti, musiciste e compositrici. Alcune bravissime. Inevitabile che qualcuna di loro proseguisse la carriera nelle corti. Come accadde ad Anna Bon.

Nel 1755 Anna era già a Bayreuth, al servizio di Federico, margravio del Brandeburgo, e di sua moglie, Guglielmina di Bayreuth, la sorella maggiore di Federico il Grande, a sua volta compositrice. Di Anna Bon ascolteremo Sonata n. 4 in do maggiore per flauto e basso continuo.

L’Ensemble Terzo Suono del Tartini Festival di Pirano è composto dalla flautista Jasna Nadlesdal violoncellista Milan Vrsajkov e dal liutista Ivano Zanenghi.

Il Veneto Festival è patrocinato dal Ministero della Cultura, dalla Regione del Veneto e realizzato con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova.

I concerti si svolgeranno in ottemperanza alle disposizioni sanitarie vigenti.

Ingresso e biglietti

Biglietti sul sito www.solistiveneti.it - 10 – 15 euro

Per informazioni: info@solistiveneti.it - tel. 049666128

Info web

https://solistiveneti.it/eventi/ensemble-terzo-suono/

Foto da comunicato stampa

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...