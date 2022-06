Ensemble Terzo Suono del Tartini Festival di Pirano alla chiesa di Santa Caterina

A Giuseppe Tartini non solo è dedicato il Veneto Festival fin dalla sua fondazione, ma è ormai un appuntamento imprescindibile il gemellaggio dell’Ensemble Terzo Suono del Tartini Festival di Pirano con “I Solisti Veneti”.

Il nome dell’Ensemble piranese si riferisce al fenomeno fisico del Terzo Suono che Tartini ha scoperto e teorizzato e su cui ha basato una parte importante delle sue speculazioni matematiche e filosofiche.

Grazie all’amore per il grande violinista e compositore, alle innumerevoli esecuzioni, pubblicazioni e incisioni e al suo studio appassionato, Claudio Scimone riportò in auge il “Maestro delle Nazioni” ormai da tempo caduto nell’oblio.

Il concerto del 17 giugno si terrà come d’abitudine nella Chiesa di Santa Caterina a Padova, dove è sepolto il compositore, e si svolgerà quindi nell’ambito della collaborazione decennale fra il Tartini Festival di Pirano, città natale di Tartini, e il Veneto Festival.

Durante la serata musicale è prevista l’esecuzione di pagine scritte da Antonio Vivaldi, Giuseppe Tartini, Benedetto Marcello e salvatore Lanzetti.

Di Antonio Vivaldi sarà eseguita la Sonata in do maggiore per flauto e basso continuo RV48 e la Sonata in si bemolle maggiore RV 47 nonché, solo attribuita al prete rosso, la Sonata in sol maggiore op.13 n° 4 “Il pastor fido”.

Fecondissimo in tutti i campi musicali, Antonio Vivaldi godette nel Settecento di una immensa popolarità, soprattutto per la sua attività di compositore strumentale. A dimostrazione della favorevole risonanza suscitata dalla sua opera, va ricordato che, quando Vivaldi era ancora vivo, furono stampati ben settantotto concerti e trenta sonate scelte tra la sua immensa produzione. Tale "summa" comprende molte pagine significative del maestro di violino delle fanciulle del Seminario musicale funzionante nell'Ospitale della Pietà, che era una specie di Conservatorio nella Venezia dei primi anni del Settecento.

Ancora è dubbia l’attribuzione a Vivaldi di questa sonata, alcuni studiosi infatti sostengono sia stata scritta dal francese Nicolas Chédeville.

Di Tartini, sarà eseguita la “Sonata in la maggiore per flauto e basso continuo” mentre di Benedetto Marcello ascolteremo la “Sonata in re minore op. 2 n. 2 per flauto e basso continuo” .

La novità del programma è caratterizzata dalla presenza di raffinate pagine composte da Salvatore Lanzetti del quale ascolteremo la Sesta Sonata in si bemolle maggiore per violoncello e basso continuo.

Lanzetti, di origini partenopee, nacque intorno al 1710. Studiò violoncello e composizione nella sua città natale, presso il conservatorio di S. Maria di Loreto a Napoli. Dopo un breve soggiorno a Lucca, nel 1727 si trasferì a Torino, assunto come violoncellista presso la cappella Reale, per volontà dello stesso re Vittorio Amedeo II. Nello stesso anno entrò a far parte dell'orchestra del teatro Regio. Dal 1729 si affermò come concertista non solo in Italia, dove diede alcuni concerti in Sicilia, ma anche in Europa: nel 1730 soggiornò a Parigi e a Londra. In quest'ultima città trascorse poi lunghi periodi documentabili almeno fino al 1754.

L’Ensemble Terzo Suono del Tartini Festival di Pirano è composto dalla flautista Jasna Nadlesdal violoncellista Milan Vrsajkov e dalla clavicembalista Ellen Braslavsky.

Biglietti

Unico 10 euro

Bambini (under 12) 5 euro

Studenti Università e Conservatorio 3 euro

Info e biglietti: https://solistiveneti.it/eventi/il-terzo-suono/

Foto articolo da comunicato stampa