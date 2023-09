“EnsembleTrombe FVG in concerto” al Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann

Domenica 17 settembre 2023 | ore 18

Teatro Giardino di Palazzo Zuckermann

Corso Giuseppe Garibaldi, 33 | Padova

EnsembleTrombe FVG in concerto

Informazioni

Ingresso libero a partire dalle ore 17:30

info@ensembletrombefvg.com

www.ensembletrombefvg.com

L’EnsembleTrombe FVG (ensemble di trombe del Friuli Venezia Giulia), formazione composta da otto trombettisti, si esibirà in un concerto con repertorio che spazia dal Barocco al tardo Romantico. Con all’attivo partecipazioni a numerosi festival, tra i quali “Le Altre Note” Valtellina Festival, il Festival Concertistico Internazionale di Vicenza, il Festival “Carniarmonie”, “Piccolo Opera Festival”, il Festival “Concerti in Basilica” presso la Basilica Patriarcale di Aquileia (UD) e la Stagione Concertistica della Gioventù Musicale d’Italia di Chioggia (VE), l’Ensemble è impegnato in un’intensa attività concertistica.

Il programma, con brani di autori quali Gabrieli, Haendel, Mozart, Verdi e Albéniz, fra gli altri, trae ispirazione dal Grand Tour, tappa fondamentale nella formazione dei giovani: un viaggio in Europa alla scoperta delle sue principali città e delle sue molteplici radici culturali e artistiche. Da ciò nasce il nostro progetto: un tour nell’Europa della Musica e un salto a ritroso nel tempo, studiando e immergendoci nelle origini di tante e differenti culture ed espressioni musicali del Vecchio Continente.

L’evento è realizzato con il sostegno del Comune di Padova.

Info web

https://padovacultura.padovanet.it/it/attivita-culturali/ensembletrombe-fvg-concerto