Al centro commerciale Le Brentelle Enzo Miccio presenta il fashion show

Il Centro Commerciale Le Brentelle, come ogni anno, presenta le nuove collezioni dei suoi negozi con un grande evento: il Fashion Show. L’appuntamento è per sabato 11 marzo alle ore 17 e ad attendervi ci sarà anche un super ospite d’eccezione: Enzo Miccio!

Enzo Miccio

Il wedding planner e celebre personaggio tv, icona di stile e d'eleganza, presenterà la sfilata che vedrà protagoniste le ultime novità dei migliori marchi di abbigliamento e accessori. Un’occasione unica per scoprire cosa andrà di moda quest’anno, ma anche per conoscere da vicino il re dei matrimoni Enzo Miccio: uno che di moda sicuramente se ne intende.

L’evento

Sabato 11 marzo alle 17 non perdetevi il Fashion Show alle Brentelle: vi aspettiamo insieme ad Enzo Miccio in via della Provvidenza 1, a Sarmeola di Rubano (PD).

Info

Se volete sempre essere aggiornati sulle novità e sulle promozioni in corso del Centro Commerciale Le Brentelle, potete visitare il centrolebrentelle.it o la pagina Facebook @centrolebrentelle.

Info web

https://centrolebrentelle.it/

https://www.facebook.com/centrolebrentelle/

https://centrolebrentelle.it/newseventi/fashion-show-2/

Foto articolo da comunicato stampa