Epifania a Montegrotto con "Il paese delle mucche volanti”: spettacolo via zoom con torta

Non uno spettacolo registrato o trasmesso in diretta Fb, ma un vero e proprio incontro sebbene virtuale, in diretta Zoom, tra gli attori e le famiglie di Montegrotto Terme che per partecipare davvero all’evento dovranno tenere aperti i microfoni e tenere a portata di mano zucchero, latte, burro, farina, cacao amaro, lievito per dolci, un recipiente e una frusta da cucina, e poi pirottini, grembiule, penna e bilancia da cucina: perchè assieme allo spettacolo interattivo “Il paese delle mucche volanti” ci sarà anche la preparazione di un dolce. È l’originale proposta del Comune di Montegrotto Terme con il teatro della Gran Guardia per il giorno della Befana, il 6 gennaio alle 17 .

Una proposta diversa, un vero e proprio incontro

«Purtroppo - spiega l’assessore all’Istruzione Pier Luigi Sponton - la riduzione dei tempi e spazi per la socializzazione e la condivisione di attività al di fuori del tempo scolastico dovuta alle norme per il contenimento da Covid-19 ormai in vigore da diversi mesi, influisce sensibilmente sullo stato d’animo dei più giovani. Me ne rendo conto sia da padre sia da insegnante, per questo abbiamo pensato a una proposta diversa che sebbene sempre virtuale diventi un vero e proprio incontro.Per noi - continua Sponton - si tratta di un esperimento e se riuscirà bene contiamo di allungare la programmazione anche ad altre domeniche pomeriggio sino a che le norme anti-Covid non ci consentiranno di trovare a incontrarci».

Info e partecipazione

Per ulteriori informazioni e richieste di partecipazione è necessario telefonare al teatro della Gran Guardia al numero 3939812287 oppure scrivere una mail a info@teatrodellagranguardia.it

Info web

https://www.facebook.com/events/1363365460668472/