“Canto di Natale”: ingresso gratuito, visita guidata e videoproiezione al museo del Precinema

Il 6 gennaio, come da tradizione, per festeggiare l’inizio del nuovo anno, il Museo del Precinema - Collezione Minici Zotti offrirà una giornata speciale, con ingresso gratuito, per tutti quelli che vogliono scoprire il fascino luminoso del precinema, immersi in un’atmosfera d'altri tempi.

Per l’occasione, abbiamo scelto di mostrare una storia che da sempre ha incantato e riscaldato i cuori nel periodo natalizio, il Canto di Natale di Charles Dickens. Il racconto verrà proposto in forma video, con le immagini digitalizzate accompagnate dalla lettura del testo: un modo per poter apprezzare la bellezza delle fotografie colorate a mano senza mettere a rischio il degrado dei vetri originali.

La videoproiezione sarà seguita da una breve visita guidata, che consentirà di comprendere e vedere in funzione alcune invenzioni ottiche che tra ‘700 e ‘800, consentivano l’animazione delle immagini e l’illusione del movimento, anticipando la tecnica cinematografica.

Prenotazioni

I posti sono limitati. Per partecipare, è necessario prenotarsi scrivendo a info@minicizotti.it, indicando la preferenza di uno dei due turni: il primo alle ore 11.30, il secondo alle 14.30.

Info

Museo del Precinema

Collezione Minici Zotti

Prato della Valle 1/A, Padova

tel. +39 049 8763838

Info web

https://www.facebook.com/museodelprecinema

https://www.instagram.com/museodelprecinema/

Evento FB https://www.facebook.com/events/4721165857951118